Nada teve a ver com a depressão Kristin. Cristina Ferreira explica ausência de Cláudio Ramos

Cristina Ferreira apresentou sozinha o programa ‘Dois às 10’, da TVI, na manhã desta quarta-feira, dia 28, e fez questão de esclarecer a ausência do habitual companheiro de apresentação, coincidindo com a manhã após a depressão Kristin, que afetou todo o país.

Com o seu humor característico, Cristina tranquilizou os telespectadores e mostrou que nada teve a ver com o estado do tempo: «Cláudio Ramos não está, não foi levado pelo vento, descansem. Está na sua casa e já sabíamos que hoje precisava de estar ausente do programa», explicou.

A apresentadora sublinhou que a ausência foi previamente planeada e garantiu que o colega não deixou de acompanhar o programa. «Não estará aqui connosco hoje, mas certamente a ver-nos na televisão», rematou.

Apesar da ausência de Cláudio Ramos, a emissão seguiu normalmente, com Cristina Ferreira a conduzir o matutino sozinha, mantendo a dinâmica habitual do formato.