No dia do aniversário de Cristina Ferreira, Cláudio Ramos deixa mensagem emocionante: «Antes de cuspirem e maltratarem, pensem»

Cristina Ferreira celebra esta quarta-feira, 9 de setembro, o 49.º aniversário e, no Dois às 10, não faltaram momentos especiais para assinalar a data. Depois de serem recordados alguns dos melhores momentos da apresentadora ao longo da carreira, Cláudio Ramos fez questão de lhe deixar uma mensagem sentida.

«São 49 anos de uma história e faz-lhe companhia há seguramente muito tempo», começou por dizer o apresentador, antes de deixar um pedido a todos aqueles que acompanham Cristina Ferreira e que, por vezes, a criticam nas redes sociais.

«A única coisa que eu gostava que todos que estão em casa, aqueles que nos seguem e acompanham, aqueles que estão atrás do teclado e escrevem, jornalistas, os que opinam, os pares, os colegas, os que nos visitam, é que errar todos erramos, acertar todos acertamos», afirmou.

Cláudio Ramos destacou ainda a dedicação da amiga e colega ao trabalho: «Quando ela entra neste estúdio, tentará fazer o melhor. Já trabalhei com muitas pessoas, mas posso dizê-lo a letras gordas, que é das pessoas que mais me ensinou e mais aprendi».

O apresentador deixou depois um apelo àqueles que criticam Cristina Ferreira sem conhecerem verdadeiramente a pessoa que está por detrás da figura pública. «Por isso gostava muito não que conhecessem o outro lado da Cristina, porque é impossível que nos mostremos aos outros da mesma forma que nos mostramos aos nossos pares que trabalhamos todos os dias», explicou.

«Mas antes de cuspirem, de maltratarem, de tentarem humilhar, de violarem, que pensem, que aquilo que acabámos de ver é verdade, não é ficção, porque raramente a ficção ultrapassa a realidade», rematou Cláudio Ramos, numa declaração particularmente emotiva no dia em que Cristina Ferreira assinala mais um aniversário.