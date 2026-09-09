No dia do aniversário de Cristina Ferreira, Cláudio Ramos deixa mensagem emocionante: «Antes de cuspirem e maltratarem, pensem»

  • Dois às 10
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Cristina Ferreira celebra esta quarta-feira, 9 de setembro, o 49.º aniversário e, no Dois às 10, não faltaram momentos especiais para assinalar a data. Depois de serem recordados alguns dos melhores momentos da apresentadora ao longo da carreira, Cláudio Ramos fez questão de lhe deixar uma mensagem sentida.

«São 49 anos de uma história e faz-lhe companhia há seguramente muito tempo», começou por dizer o apresentador, antes de deixar um pedido a todos aqueles que acompanham Cristina Ferreira e que, por vezes, a criticam nas redes sociais.

«A única coisa que eu gostava que todos que estão em casa, aqueles que nos seguem e acompanham, aqueles que estão atrás do teclado e escrevem, jornalistas, os que opinam, os pares, os colegas, os que nos visitam, é que errar todos erramos, acertar todos acertamos», afirmou.

Cláudio Ramos destacou ainda a dedicação da amiga e colega ao trabalho: «Quando ela entra neste estúdio, tentará fazer o melhor. Já trabalhei com muitas pessoas, mas posso dizê-lo a letras gordas, que é das pessoas que mais me ensinou e mais aprendi».

O apresentador deixou depois um apelo àqueles que criticam Cristina Ferreira sem conhecerem verdadeiramente a pessoa que está por detrás da figura pública. «Por isso gostava muito não que conhecessem o outro lado da Cristina, porque é impossível que nos mostremos aos outros da mesma forma que nos mostramos aos nossos pares que trabalhamos todos os dias», explicou.

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«Mas antes de cuspirem, de maltratarem, de tentarem humilhar, de violarem, que pensem, que aquilo que acabámos de ver é verdade, não é ficção, porque raramente a ficção ultrapassa a realidade», rematou Cláudio Ramos, numa declaração particularmente emotiva no dia em que Cristina Ferreira assinala mais um aniversário.

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