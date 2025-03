Quer saber o que acontece depois do programa? Cristina Ferreira mostra o que nunca viu!

Cristina Ferreira, a carismática apresentadora do Dois às 10, surpreendeu os seus seguidores ao partilhar um momento inesperado nos bastidores do programa. Num direto exclusivo no Instagram, Cristina revelou detalhes que nunca tinham sido vistos pelo público, mostrando o que acontece depois das câmaras se desligarem.

Com a energia contagiante que a caracteriza, a apresentadora levou os fãs numa pequena viagem pelos bastidores do matutino da TVI, revelando momentos de grande cumplicidade com Cláudio Ramos e mostrando o seu camarim, enquanto comentava divertida: "Os bastidores da televisão são uma coisa sem graça". Mas a grande surpresa foi quando abriu o frigorífico da cozinha do Dois às 10, deixando os seguidores curiosos sobre o que se esconde nos bastidores do programa.

Os fãs não demoraram a reagir com entusiasmo. A secção de comentários encheu-se de mensagens divertidas e carinhosas:

💬 "Vocês são os maiores 😂😂"

💬 "Queremos mais diretos, Cristina!"

💬 "Vocês são únicos!"

💬 "São os melhores 😍😍😘"

Cristina Ferreira continua a mostrar porque é uma das apresentadoras mais acarinhadas do público português. Com momentos de descontração e proximidade, reforça a ligação com os telespectadores, que adoram acompanhar os bastidores do programa e a sua dinâmica divertida com Cláudio Ramos.

E agora, será que vamos ter mais diretos nos próximos dias? Os fãs já estão à espera de mais revelações exclusivas!