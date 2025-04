As 10 fotografias mais apaixonantes de Cristina Ferreira e João Monteiro juntos

Saiba o que tem Cláudio Ramos a dizer sobre as férias de Cristina Ferreira

O apresentador confessou: «Tive muita inveja».

O programa «Dois às 10» arrancou com boa disposição e partilhas pessoais, dando destaque às recentes férias de Cristina Ferreira na Tanzânia. As imagens partilhadas pela apresentadora marcaram o segmento e deram origem a um momento de conversa descontraída no programa.

Cláudio Ramos não escondeu a sua reação ao testemunhar os registos visuais da viagem de Cristina, confessando com humor: «Tive muita inveja». Apesar de assumir que não é um entusiasta de animais, o apresentador surpreendeu ao referir-se às imagens da vida selvagem como «muito bonito[s]».

Por sua vez, Cristina revelou ter vivido momentos verdadeiramente únicos em solo africano, onde teve oportunidade de captar instantes singulares da natureza em estado puro. A apresentadora mostrou-se emocionada com a experiência, que descreveu como «transformadora e inspiradora».

Veja aqui o momento e divirta-se: