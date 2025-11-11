«Se há pessoa que sinto como protetor, é...»: em dia especial, Cristina Ferreira declara-se a um dos homens da sua vida

A apresentadora Cristina Ferreira aproveitou o direto do “Dois às 10” para deixar uma mensagem cheia de carinho a Cláudio Ramos, que celebra 52 anos.

Cláudio Ramos celebra esta terça-feira, 11 de novembro, 52 anos de vida, e a data não passou despercebida à sua companheira televisiva, Cristina Ferreira. Durante a emissão do “Dois às 10”, da TVI, a apresentadora fez questão de assinalar o momento com uma mensagem especial ao colega e amigo: “O Cláudio faz anos, faz anos e está de folga. São Martinho deu-lhe esta folga. Um beijinho ao nosso Cláudio que tanta companhia lhe faz todos os dias. Cinquenta e dois anos, está a ficar acabado. Crescido, também”, brincou Cristina Ferreira.

A apresentadora prosseguiu, com o seu habitual bom humor, recordando a cumplicidade que os une dentro e fora do ecrã: “Ele estará cá para a semana para juntos continuarmos a fazer-lhe companhia. Acho que se nota, já nos disseram que fomos irmãos noutra vida — mas em Paris, o que faz toda a diferença. Éramos pobres, mas em Paris.”

Mais do que uma parceria profissional, Cristina Ferreira fez questão de sublinhar a amizade e o companheirismo que mantém com Cláudio Ramos, com quem já partilhou outros momentos televisivos: “É um gosto estar ao lado dele todos os dias, porque se há pessoa que sinto como protetor também em relação a mim é o Cláudio — e isso é muito raro de acontecer em colegas de profissão. Por isso mesmo, que seja um dia muito feliz, que seja um ano incrível e cá estamos os dois para continuarmos juntos esta batalha do Dois às 10.”

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos formam uma das duplas mais queridas da televisão portuguesa, atualmente à frente do matutino da TVI. Os dois já tinham trabalhado juntos quando Cristina conduzia “O Programa da Cristina”, na SIC, onde Cláudio era conhecido como “o vizinho”.