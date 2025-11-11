«Se há pessoa que sinto como protetor, é...»: em dia especial, Cristina Ferreira declara-se a um dos homens da sua vida

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:02

A apresentadora Cristina Ferreira aproveitou o direto do “Dois às 10” para deixar uma mensagem cheia de carinho a Cláudio Ramos, que celebra 52 anos.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Cláudio Ramos celebra esta terça-feira, 11 de novembro, 52 anos de vida, e a data não passou despercebida à sua companheira televisiva, Cristina Ferreira. Durante a emissão do “Dois às 10”, da TVI, a apresentadora fez questão de assinalar o momento com uma mensagem especial ao colega e amigo: “O Cláudio faz anos, faz anos e está de folga. São Martinho deu-lhe esta folga. Um beijinho ao nosso Cláudio que tanta companhia lhe faz todos os dias. Cinquenta e dois anos, está a ficar acabado. Crescido, também”, brincou Cristina Ferreira.

A apresentadora prosseguiu, com o seu habitual bom humor, recordando a cumplicidade que os une dentro e fora do ecrã: “Ele estará cá para a semana para juntos continuarmos a fazer-lhe companhia. Acho que se nota, já nos disseram que fomos irmãos noutra vida — mas em Paris, o que faz toda a diferença. Éramos pobres, mas em Paris.”

Mais do que uma parceria profissional, Cristina Ferreira fez questão de sublinhar a amizade e o companheirismo que mantém com Cláudio Ramos, com quem já partilhou outros momentos televisivos: “É um gosto estar ao lado dele todos os dias, porque se há pessoa que sinto como protetor também em relação a mim é o Cláudio — e isso é muito raro de acontecer em colegas de profissão. Por isso mesmo, que seja um dia muito feliz, que seja um ano incrível e cá estamos os dois para continuarmos juntos esta batalha do Dois às 10.”

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos formam uma das duplas mais queridas da televisão portuguesa, atualmente à frente do matutino da TVI. Os dois já tinham trabalhado juntos quando Cristina conduzia “O Programa da Cristina”, na SIC, onde Cláudio era conhecido como “o vizinho”.

Temas: Cristina Ferreira Claudio Ramos Dois às 10

A Não Perder

Só precisa de dois ingredientes e alguns minutos para fazer castanhas assadas em casa como as da rua

Ontem às 17:00

Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

Ontem às 16:00

É provável que use isto na air fryer, mas alertas recentes dizem que é perigoso

Ontem às 15:00

Esqueça o trabalho de cortar as castanhas. Este utensílio faz tudo por si

Ontem às 14:00

Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Ainda tu andavas a brincar, já eu era apresentadora»

Ontem às 13:03

De 218€ para 94€: este robot aspira, lava e adapta-se a todas as superfícies

Ontem às 10:45

Liliana Filipa desvenda 'segredo' de casa que poucos conhecem

Ontem às 09:47
MAIS

Mais Vistos

Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»

Ontem às 10:49

Cristina Ferreira parabeniza Cláudio Ramos com mensagem emotiva: «Se há pessoa que eu sinto como protetor em relação a mim é o Cláudio»

Ontem às 09:53

Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra

Ontem às 11:25

André Ventura: «Há homem e há mulher. O resto são aberrações»

Ontem às 11:56

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

Ontem às 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

10 nov, 08:51

Fotos

Só precisa de dois ingredientes e alguns minutos para fazer castanhas assadas em casa como as da rua

Ontem às 17:00

«Se há pessoa que sinto como protetor, é...»: em dia especial, Cristina Ferreira declara-se a um dos homens da sua vida

Ontem às 16:02

Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

Ontem às 16:00

É provável que use isto na air fryer, mas alertas recentes dizem que é perigoso

Ontem às 15:00