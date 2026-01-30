«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:25

No ‘Dois às 10’, Cristina Ferreira preparou uma surpresa para Cláudio Ramos que acabou por emocionar o apresentador.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Afonso Marques, criador do projeto ‘Arquivo Online’, uma iniciativa que procura eternizar histórias de vida de figuras influentes através de vídeos em formato de animação.

Durante a conversa, o convidado explicou que o objetivo do projeto passa por criar um resumo emotivo e visual do percurso pessoal e profissional dos protagonistas, dando-lhes vida em personagens animadas. Depois de o convidado ter feito um sobre a apresentadora, que ficou viral nas redes sociais, Cristina pediu, antes da conversa, que fizesse um sobre Cláudio Ramos.

A surpresa foi revelada durante a conversa com a exibição do vídeo inspirado na vida do apresentador. Visivelmente emocionado, Cláudio Ramos não escondeu a reação ao ver o seu percurso retratado daquela forma.

“Obrigado! Não estava à espera”, começou por dizer, ainda a assimilar o momento. “Mas é que aquilo que ali está é verdade. Faz impressão porque passa muita coisa e eu é como se me lembrasse de todas estas… não estava à espera”, confessou, emocionado.

Cristina Ferreira agradeceu ao convidado e garantiu que Cláudio Ramos adorou o vídeo: "Eu conheço-o e senti que ficou sem chão agora"

