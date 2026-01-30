«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

No ‘Dois às 10’, Cristina Ferreira preparou uma surpresa para Cláudio Ramos que acabou por emocionar o apresentador.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Afonso Marques, criador do projeto ‘Arquivo Online’, uma iniciativa que procura eternizar histórias de vida de figuras influentes através de vídeos em formato de animação.

Durante a conversa, o convidado explicou que o objetivo do projeto passa por criar um resumo emotivo e visual do percurso pessoal e profissional dos protagonistas, dando-lhes vida em personagens animadas. Depois de o convidado ter feito um sobre a apresentadora, que ficou viral nas redes sociais, Cristina pediu, antes da conversa, que fizesse um sobre Cláudio Ramos.

A surpresa foi revelada durante a conversa com a exibição do vídeo inspirado na vida do apresentador. Visivelmente emocionado, Cláudio Ramos não escondeu a reação ao ver o seu percurso retratado daquela forma.

“Obrigado! Não estava à espera”, começou por dizer, ainda a assimilar o momento. “Mas é que aquilo que ali está é verdade. Faz impressão porque passa muita coisa e eu é como se me lembrasse de todas estas… não estava à espera”, confessou, emocionado.

Cristina Ferreira agradeceu ao convidado e garantiu que Cláudio Ramos adorou o vídeo: "Eu conheço-o e senti que ficou sem chão agora"