Look de Cristina Ferreira arrasou. E a peça que mais sobressaiu foi-lhe oferecida por Manuel Luís Goucha

Ao lado do parceiro das manhãs, Cláudio Ramos, a nossa apresentadora brilhou com um look que arrancou elogios

Cristina Ferreira voltou a ser o centro das atenções na noite desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, durante a Apresentação de Grelha da TVI, que decorreu no elegante espaço Praia no Parque, em Lisboa. Ao lado do parceiro das manhãs, Cláudio Ramos, a nossa apresentadora brilhou com um look que arrancou elogios. Mas foram dois detalhes que roubaram o protagonismo: o corpete ousado e o colar imponente.

O colar é da marca Paco Rabanne e foi oferecido a Cristina pelo amigo de longa data Manuel Luís Goucha. Já o corpete podemos encontrar na loja da apresentadora, a Casiraghi Forever, na Malveira.

E se Cristina encantou, também houve espaço para outros rostos da estação brilharem, como pode ver na galeria acima.

A noite, que juntou caras bem conhecidas do público, foi também um momento de celebração e partilha daquilo que a TVI prepara para os próximos meses.