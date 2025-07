Convidada deixa Cristina Ferreira em lágrimas: «Foi graças a si que ganhei coragem para fazer isto»

O impacto de um projeto especial da apresentadora revelou-se decisivo na força e coragem desta mulher.

Mónica Ferreira foi esta segunda-feira, dia 7 de julho, uma das convidadas de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa Dois às 10. Esta partilhou a sua história de superação, depois de ter perdido o marido, o padrasto e a mãe num espaço de sete meses devido ao cancro.

Mónica contou que o marido lutou durante cinco anos contra um tumor no cérebro, acabando por perder a vida aos 39 anos, poucos dias antes do 15.º aniversário do filho mais velho. A este seguiu-se a mãe e, posteriormente, o padrasto, que considerava como um pai.

O agradecimento eterno a Cristina Ferreira

No final da conversa, Mónica Ferreira aproveitou para agradecer pessoalmente a Cristina Ferreira, particularmente a um dos seus projetos — as conferências Cristina Talks, numa das quais teve a oportunidade de participar.

«Gosto muito de si. Foi graças a si, a ir vê-la, que ganhei coragem para fazer isto», realçou, notando que na altura convenceu as colegas de trabalho a embarcarem com ela nesta aventura que se viria a revelar marcante.

«Naquele dia fechei o último abraço que eu queria ter dado e eu consegui dá-lo mentalmente à minha mãe, porque eu não tive tempo de me despedir dela, achava que ela ia durar muito tempo e ela foi-me roubada», sublinhou.

«Naquele dia, Cristina — e agradeço-lhe até hoje — consegui dar o abraço que faltava e consegui dizer que ia à Cristina. Precisava de dizer que a vida continua e que nós é que temos de ter a força para que ela continue», completou.

Ao ouvir estas palavras, a apresentadora revelou-se de lágrimas nos olhos e visivelmente emocionada, terminando a conversa com um abraço.