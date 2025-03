Cristina Ferreira anuncia fim de projeto: «Fecha-se o ciclo»

Cristina Ferreira: Novo lançamento da apresentadora é um sucesso entre as mulheres

A apresentadora da TVI, Cristina Ferreira, de 47 anos, anunciou no último fim de semana uma notícia marcante para os seus fãs: o fim das Cristina Talks. Através de um post no Instagram, Cristina partilhou a mensagem "É a ÚLTIMA. Fecha-se o ciclo de um projeto incrível", revelando que este projeto, que surgiu de forma inesperada, conquistou o coração de milhares de pessoas ao longo do tempo.

A apresentadora sublinhou a importância do amor nas Cristina Talks, afirmando: "Em todas as CRISTINA TALKS o amor esteve no palco em forma de partilha. Só quem já o viveu pode contar."

Para assinalar o encerramento deste ciclo, o evento final vai decorrer no dia 10 de maio, em Guimarães, cidade que foi o berço deste projeto. Cristina fez questão de lembrar aos fãs que "O link para os bilhetes está no perfil e agora nas stories. AGARRA A TUA OPORTUNIDADE."

Após o anúncio, muitos seguidores e fãs da apresentadora expressaram o seu carinho e agradecimento por tudo o que as Cristina Talks representaram ao longo dos anos. Nos comentários, as reações não demoraram a chegar. Um seguidor escreveu: "Adorei ter ido vê-la a Braga. Uma experiência única." Outro fã, emocionado, afirmou: "Fui a TODOS... alguma vez faltava ao último... estamos juntas😍." Houve quem não acreditasse que realmente era o fim: "É a última? Não acredito!!! 😭😭", e ainda quem sugerisse que o evento final fosse em Lisboa: "Deveria de ser em Lisboa!".

Vários seguidores também aproveitaram para agradecer a Cristina pelo impacto positivo na sua vida: "Obrigada @dailycristina por inspirar nós mulheres, todos os dias 🤍✨."

O evento de Guimarães promete ser uma despedida emotiva e inesquecível deste ciclo único, deixando muitos a esperar ansiosamente pelo grande final.