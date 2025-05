Cristina Ferreira despede-se com emoção: «Amanhã é o último. Já sabem que não tenho medo do fim»

Cristina Ferreira anunciou o fim de um ciclo.

Cristina Ferreira viveu este fim de semana uma das despedidas mais marcantes da sua carreira. Aos 47 anos, a apresentadora e empresária encerrou um ciclo que mudou vidas, com a última edição das «Cristina Talks», um projeto que nasceu com incertezas, mas que rapidamente conquistou multidões por todo o país. «Amanhã é o último. Já sabem que não tenho medo do fim», escreveu Cristina num desabafo emocionante nas redes sociais, antes de subir ao palco para aquele que seria um verdadeiro adeus ou talvez, um recomeço.

«Será sempre o início de alguma coisa. Sempre», garantiu, na partilha onde relembrou o arranque em Gondomar e as salas cheias em Braga, Guimarães e no MEO Arena. Cristina confessou nunca ter planeado ao detalhe o que ia dizer. Cada Talk foi, segundo ela, um reflexo direto da sua própria vida e das emoções vividas no momento: «Fiz sempre tudo com o coração». E foi com esse coração exposto que se despediu, abraçada a quem veio de longe, como a senhora que viajou da ilha Terceira, apenas para estar ali.

As reações dos seguidores não se fizeram esperar. «A Cristina Talk é magia, é pensamento, é reflexão. Se eu adorava a Cristina, agora não tenho palavras», comentou uma participante visivelmente tocada. Outra acrescentou: «Foi avassalador o Amor que se sentiu. És uma verdadeira inspiração 🙏». A energia que Cristina levou aos palcos foi retribuida em forma de gratidão e admiração.

Num último olhar para o projeto, a apresentadora não escondeu a emoção: «A última de todas. A que me fez sentir umas saudades imensas do futuro». Depois de anos a inspirar milhares de pessoas com histórias de superação, partilhas íntimas e mensagens transformadoras, Cristina termina este capítulo com a certeza de que «a magia aconteceu». E como ela própria escreveu: «Ainda bem que este foi um sonho grande».