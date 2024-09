Daniela Ventura questiona relação de Cristina Ferreira e João Monteiro em direto

Daniela Ventura responde a Cristina Ferreira: «Tu namoras com o João, eu namoro com o David!»

Daniela Ventura e Cristina Ferreira entraram em discórdia em direto e a relação da apresentadora chegou mesmo a ser trazida para a conversa

Daniela Ventura esteve à conversa com Cristina Ferreira esta manhã sobre a polémica com David Maurício.

A dada altura, Cristina Ferreira pronunciou-se sobre os ciúmes que Daniela Ventura demonstra ter de David Maurício: «Todos nós temos as nossas coisas para resolver. Ninguém é perfeito. Ninguém! E tu podes encontrar uma pessoa onde não tenhas qualquer tipo de ciúme, porque essa pessoa te deu a confiança», disse Cristina Ferreira.

«Mas o ciúme faz parte», atirou Daniela Ventura. «Faz. Não pode é ser exagerado», respondeu a apresentadora. «Tu não és ciumenta na tua relação?», questionou Daniela Ventura, confrontando a apresentadora.

«Claro que sou, mas o meu namorado pode estar à vontade ao pé de uma pessoa de biquíni que não me faz confusão nenhuma», respondeu Cristina Ferreira. «Ah, e se ela estiver de cu espetado, como é que fica?», questionou Daniela Ventura.

«Está de rabo espetado. Qual é o problema? E ele pode olhar e pode dizer que é gira. Óbvio! Eu também olho para um rapaz e também sei ver se é giro ou não. Não desvio o olhar se ele for giro. Então, o que é que tu queres? Queres uma bolha onde vocês vivam só os dois e não há mais ninguém? Sem mundo à volta?», acrescentou Cristina Ferreira, discordando totalmente da jovem.

Cristina Ferreira voltou a questionar Daniela Ventura sobre falta de liberdade que ela e David Maurício têm enquanto casal e a jovem respondeu: «Tu namoras com o João, eu namoro com a David! Logo aí já há uma diferença. Na minha relação isso faz sentido, na tua relação isso faz sentido!». «Desculpa-me. Eu aqui acho que tem de fazer sentido naquilo que é a sociedade, as pessoas e a normalidade de uma relação de amor!», respondeu a apresentadora, indignada com a mentalidade de Daniela Ventura.

