Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

A depressão Kristin chegou a Portugal e Cristina Ferreira partilhou os efeitos que sentiu.

Ainda antes do pico da Depressão Kristin, Cristina Ferreira já sentia os efeitos da mudança brusca do estado do tempo. A tempestade chegou a Portugal e não passou ao lado da apresentadora, que recorreu às redes sociais para partilhar como o frio repentino acabou por condicionar o seu dia.

«Dizem que [a Depressão Kristin] vem com velocidade esta noite. E eu que estava há dois dias no sol», começou por escrever, comparando o regresso abrupto do mau tempo com os dias recentes de temperaturas mais amenas.

O impacto foi tal que levou a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI a abdicar de um dos seus hábitos mais sagrados: o treino físico.

«Hoje não treinei. O frio mexe com o meu sistema e não consegui», confessou, de forma honesta.

Apesar de ter cumprido a agenda profissional e familiar, a apresentadora acabou por trocar o ginásio pelo conforto de casa, optando por desacelerar e refugiar-se na leitura.

Já esta manhã , no ‘Dois às 10’, Cristina Ferreira voltou a referir-se à situação, falando numa “noite difícil para todos”, numa altura em que a tempestade afetava várias zonas do país.