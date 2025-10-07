Elimine este alimento e veja a sua barriga mudar, garante Cristina Ferreira

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 27min

Aos 40, Cristina Ferreira disse adeus a um alimento que fazia parte do seu dia-a-dia. A apresentadora garante que o corpo agradeceu — sobretudo a barriga.

Cristina Ferreira abordou de forma aberta as suas opções alimentares durante uma transmissão em direto no Instagram, que contou com a participação da nutricionista Sofia Beirão. A apresentadora partilhou as mudanças que introduziu na sua rotina, sobretudo após completar 40 anos, revelando que há alimentos que deixou de consumir no quotidiano.

«Não como esparguete há muito tempo. Tenho retirado o esparguete e o arroz. Vou comendo batata-doce. Introduzi muito mais legumes. Mas há uma coisa que faz toda a diferença: o açúcar. Na barriga faz toda a diferença», confessou Cristina Ferreira, destacando o impacto sentido com a redução deste ingrediente.

A nutricionista Sofia Beirão sublinhou a relevância desta mudança, especialmente para mulheres nesta fase da vida. «Faz muita diferença, o açúcar em excesso. Para quem está na menopausa, com o metabolismo mais baixo, o açúcar que comemos acaba por ser armazenado em forma de gordura. Vou ter que retirá-lo, senão vamos estar sempre a aumentar peso», explicou a especialista.

Desta forma, Cristina Ferreira mostrou que pequenas alterações nos hábitos alimentares podem traduzir-se em resultados visíveis, sobretudo no que toca à saúde e bem-estar.

