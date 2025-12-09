«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:49

Cristina Ferreira revelou aos seguidores que, além do treino regular, também a alimentação tem sido alvo de novas regras. Aos 48 anos, a apresentadora assume que faz escolhas mais conscientes e confessa ter adotado um hábito do qual já não abdica.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Cristina Ferreira voltou a partilhar detalhes sobre a rotina que tem adotado para cuidar da saúde. Depois de revelar a sua crescente dedicação ao exercício físico, a apresentadora recorreu ao Instagram para falar das regras que segue atualmente na alimentação.

A comunicadora publicou a fotografia de um prato e explicou: «Falta aqui o dióspiro que juntei ao pequeno-almoço. A minha alimentação nunca foi muito desequilibrada, mas agora é muito mais pensada para os meus 48 anos.»

Cristina revelou ainda algumas adaptações que fez nos últimos meses e o hábito de fazer marmitas, cada vez mais essencial para controlar o que come: «Com mais proteína, quase sem açúcar (só algumas exceções e sempre só para provar) e com mais legumes. O mais difícil é conseguir isto num dia tão preenchido como o meu. Sou cada vez mais fã de marmitas.»

 

Veja ainda: 

Temas: Cristina Ferreira Dieta Dois às 10 Alimentação

RELACIONADOS

Cristina Ferreira disse ‘não’ a este alimento e já sente diferença na sua rotina

Este é o único tipo de queijo que Cristina Ferreira sente que não faz inchar

Sabia que depois dos 40 engordamos 2 quilos por ano? Cristina Ferreira explica como inverteu o processo

Dicas

Pode estar a perder dinheiro no supermercado sem se aperceber. Confira o alerta que está a tornar-se viral

Há 3h e 11min

Existem inúmeros parques e mercados de Natal no país. Mas este tem algo único

Hoje às 17:00

Dermatologistas alertam que manter isto no duche pode causar infeções na pele

Hoje às 15:00

Diga adeus às rugas debaixo dos olhos com algo que tem no frigorífico

Hoje às 13:00

Há um novo exame que identifica mais de 50 cancros antes de surgirem sintomas

Hoje às 12:00

Atenção a estes 4 sinais. Um deles está presente na maioria dos ataques cardíacos

Hoje às 11:00

Quase ninguém põe este ingrediente na sopa, mas os benefícios para a saúde são incríveis

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»

Ontem às 11:39

Bruna reage, incrédula, a imagens que ainda não tinha visto na casa

Ontem às 11:50

Cláudio Ramos fala sobre Bruna: «Teve, desde o primeiro dia, arrogância intelectual»

Ontem às 10:22

Bruna reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Perturba-me eles serem marido e mulher»

Ontem às 11:58

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Hoje às 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

3 dez, 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Fora do Estúdio

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Hoje às 15:49

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Hoje às 15:32

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Hoje às 15:01

Morreu Clara Pinto Correia. Escritora foi encontrada morta em casa

Hoje às 14:45

Fotos

Pode estar a perder dinheiro no supermercado sem se aperceber. Confira o alerta que está a tornar-se viral

Há 3h e 11min

Existem inúmeros parques e mercados de Natal no país. Mas este tem algo único

Hoje às 17:00

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Hoje às 16:00

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Hoje às 15:49