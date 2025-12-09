«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira revelou aos seguidores que, além do treino regular, também a alimentação tem sido alvo de novas regras. Aos 48 anos, a apresentadora assume que faz escolhas mais conscientes e confessa ter adotado um hábito do qual já não abdica.

Cristina Ferreira voltou a partilhar detalhes sobre a rotina que tem adotado para cuidar da saúde. Depois de revelar a sua crescente dedicação ao exercício físico, a apresentadora recorreu ao Instagram para falar das regras que segue atualmente na alimentação.

A comunicadora publicou a fotografia de um prato e explicou: «Falta aqui o dióspiro que juntei ao pequeno-almoço. A minha alimentação nunca foi muito desequilibrada, mas agora é muito mais pensada para os meus 48 anos.»

Cristina revelou ainda algumas adaptações que fez nos últimos meses e o hábito de fazer marmitas, cada vez mais essencial para controlar o que come: «Com mais proteína, quase sem açúcar (só algumas exceções e sempre só para provar) e com mais legumes. O mais difícil é conseguir isto num dia tão preenchido como o meu. Sou cada vez mais fã de marmitas.»

