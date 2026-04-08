O truque de Cristina Ferreira para uma melhor digestão: «A seguir ao jantar»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:39

Conhecida por partilhares bons hábitos alimentares, Cristina Ferreira mostrou um dos truques para melhorar a digestão.

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Cristina Ferreira recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um hábito que integra no seu dia a dia e que promete trazer benefícios para a digestão. “Chá de menta a seguir ao jantar. Ótimo para a digestão”, escreveu a apresentadora, numa publicação que rapidamente gerou reações entre os seguidores.

A dica não é nova, mas continua a conquistar adeptos. O chá de menta, feito a partir da planta Mentha, é conhecido pelas suas propriedades digestivas, sendo frequentemente utilizado para aliviar sintomas como inchaço, gases ou desconforto abdominal.

Cristina Ferreira mostra como pequenos hábitos podem fazer a diferença e os fãs já estão a tomar nota.

Temas: Cristina Ferreira Digestão Dois às 10
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