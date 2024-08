Cristina Ferreira quebra o silêncio sobre a reentrada de Diogo Marcelino no «Dilema»

Após a polémica em torno da reentrada de Diogo Marcelino no «Dilema», Cristina Ferreira esclareceu as regras do formato

Após a polémica em torno de Diogo Marcelino ter desistido e ter voltado a entrar na casa do «Dilema», Cristina Ferreira decidiu esclarecer as regras do reality show da TVI no «Dois às 10».

«O Dilema não é o Big Brother, não é a Casa dos Segredos, não é nenhum formato que se saiba. Aquela mesa que está em estúdio é uma mesa de conversas que permite isto», começou por revelar, em estúdio, com alguns comentadores.

«Foi a primeira vez que aconteceu, mas se amanhã ou domingo, porque é a única altura em que há a mesa, o Goucha quiser trazer alguém de dentro da casa para conversar cá fora com as pessoas e depois voltar a entrar, isto pode acontecer. A única coisa que não pode acontecer é depois uma expulsão. Mas, de resto, este formato permite que haja este tipo de confrontos e que haja um regresso», finalizou.