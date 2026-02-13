Cristina Ferreira admite que a família tem a chave de sua casa. Mas criou um sistema para ter privacidade

Cristina Ferreira surpreendeu no Dois às 10 ao revelar um detalhe sobre a sua casa.

Foi durante uma conversa descontraída sobre relações familiares e vida a dois, com a sexóloga Susana Dias Ramos, que Cristina Ferreira acabou por fazer uma revelação pessoal no Dois às 10, desta sexta-feira, dia 13.

A dada altura, a apresentadora partilhou um detalhe curioso sobre a forma como gere a privacidade em casa. “Quando construí a minha casa, pus um semáforo”, contou, arrancando risos em estúdio.

Perante a surpresa dos presentes, Cristina explicou melhor o conceito: “Tenho um semáforo na porta da minha casa. Está vermelho, não entram, porque os meus pais também têm chave da minha casa”, revelou, divertida.

E o sistema está bem definido: “Está amarelo, toca à campainha. Está verde, pode entrar”, rematou.

Entre gargalhadas, ficou claro que, mesmo com a proximidade familiar, Cristina Ferreira encontrou uma solução criativa para equilibrar liberdade, privacidade e boa disposição dentro de casa.