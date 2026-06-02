Cristina Ferreira emociona colaborador da TVI: «És dos melhores que me passou pelas mãos»

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A apresentadora deixou elogios a um jornalista da TVI.

Depois de ouvir os elogios da família ao trabalho desenvolvido durante a reportagem, Cristina Ferreira aproveitou para dirigir algumas palavras ao repórter. «A ti também te disseram que não ias conseguir ser jornalista?», questionou a apresentadora.

Diogo Oliveira respondeu com sinceridade: «Eu acho que quem mais disse isso fui eu a mim mesmo. Achava que se calhar não era capaz, que havia alguém melhor.»

Perante a pergunta de Cristina sobre como se sentia atualmente, o jornalista não escondeu a emoção: «Hoje estou um bocadinho muito orgulhoso», afirmou, aproveitando ainda para agradecer aos convidados pela confiança e pelo carinho demonstrado.

Foi então que Cristina Ferreira fez questão de deixar uma mensagem de reconhecimento ao colega, arrancando aplausos em estúdio. «Nunca duvides, porque há uma coisa que tenho a certeza: és dos melhores jornalistas que já me passou pelas mãos», declarou.

As palavras da apresentadora emocionaram Diogo Oliveira e encerraram um dos momentos mais marcantes da emissão, depois de uma reportagem que deu a conhecer a inspiradora história de Bruno e Marina, dois irmãos açorianos com osteogénese imperfeita, uma doença genética rara conhecida como a doença dos "ossos de vidro".

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