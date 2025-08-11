Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Após um período de férias, Cristina Ferreira regressou esta segunda-feira, 11 de agosto, à televisão. A apresentadora assinalou o momento nas redes sociais, partilhando uma mensagem de reflexão e uma fotografia descontraída, longe dos holofotes e do ambiente de estúdio.

As férias chegaram ao fim para Cristina Ferreira. A apresentadora regressou esta segunda-feira, 11 de agosto, à antena da TVI, conforme anunciou numa publicação nas redes sociais, feita no domingo, em tom de reflexão.

“Amanhã volto à televisão. A caixinha que me tornou ‘vossa’, há quem diga pública”, escreveu, referindo-se ao papel que a televisão desempenhou na sua carreira e proximidade com o público.

Na mesma mensagem, Cristina destacou um lado mais íntimo e descontraído: “Mas esta é a Cristina, sem glitter, sem a luzinha vermelha da câmara que a torna apresentadora. Feliz, sempre. Até amanhã.”

A acompanhar o texto, partilhou uma fotografia em que surge ao natural, no campo.