Cristina Ferreira revela o hábito que lhe acaba com as dores de cabeça: «Passo o dia inteiro bem»

Cristina Ferreira continua a aproveitar uns dias de descanso em Maiorca, Espanha, na companhia do namorado, João Monteiro. Entre mergulhos, passeios e momentos de lazer, a apresentadora da TVI tem partilhado com os seguidores alguns dos seus hábitos de férias.

Através das redes sociais, a apresentadora do Dois às 10 revelou qual é o horário de descanso que considera ideal para o seu corpo. "Este é o horário de descanso perfeito para o meu corpo. É quando sinto realmente que descanso e que respeito o ritmo dele. Acordo com energia, não tenho dores de cabeça e passo o dia inteiro bem", escreveu Cristina Ferreira, explicando que costuma dormir entre as 22h30 e as 06h30.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI aproveitou ainda para deixar uma reflexão sobre a importância de uma boa noite de sono: "Dormir é mesmo fundamental para o equilíbrio corporal."

Durante estas férias em Maiorca, Cristina Ferreira tem mostrado vários momentos da escapadinha, revelando que aproveita o tempo para recarregar energias antes de regressar aos desafios profissionais que a aguardam.