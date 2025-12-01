Razões técnicas impediram Cristina Ferreira de contar a Dylan o segredo de Pedro e Marisa. saiba o que aconteceu

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:00

Depois de muitas dúvidas levantadas pelo público, Cristina Ferreira esclareceu que não revelou a Dylan o segredo de Pedro e Marisa devido a questões técnicas relacionadas com atrasos na emissão.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O momento mais esperado de todas as galas não aconteceu ontem. Cristina Ferreira não revelou a Dylan o segredo de Pedro e Marisa, como costuma fazer com o concorrente expulso. No entanto, hoje, no programa das manhãs, explicou a razão: «Já estávamos atrasados e eu tive de fazer tudo à pressa», esclarecendo que a decisão se deveu a questões técnicas relacionadas com atrasos na emissão.

Apesar de não ter sido confrontado em direto, mais tarde, Dylan, já sentado na plateia com os restantes ex-concorrentes, terá sido então confrontado com o segredo que mais tem dado que falar: que Pedro e Marisa são casados e têm dois filhos em comum.

Nas imagens captadas na plateia, é possível ver Dylan totalmente surpreendido, de boca aberta, enquanto Sandro lhe revela alguns detalhes.

 

Temas: Cristina Ferreira Dylan Secret Story 9 Pedro Marisa

RELACIONADOS

Longe do ecrã, Dylan descobre o segredo de Marisa e Pedro. E há vídeo da reação

A Não Perder

Air Fryer Princess XXL: a estrela de 11 litros que está a voar no último dia de Black Friday

Há 18 min

Último dia de Black Friday: aquecedor com Wi-Fi e controlo por app caiu para 33€

Há 31 min

Pare de ferver as batatas em água. É isto que deve fazer antes de as colocar no forno

Há 1h e 17min

A partir desta idade, nunca mais beba álcool. O alerta é de um neurologista

Há 2h e 17min

Deixou Viena e Paris para trás. Portugal tem um dos mercados de Natal mais incríveis da Europa

Há 3h e 17min

Descoberta de Dylan sobre Vera chocou o ex-concorrente cá fora: «Se fosse ao contrário, já estava preso»

Hoje às 12:52

Longe do ecrã, Dylan descobre o segredo de Marisa e Pedro. E há vídeo da reação

Hoje às 09:01
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa

Hoje às 10:01

Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»

Hoje às 11:18

Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»

Hoje às 09:58

Cláudio Ramos revela quem quer que ganhe o «Secret Story 9»: «Desde que ganhe o programa, estou contente»

Hoje às 10:08

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fora do Estúdio

Longe do ecrã, Dylan descobre o segredo de Marisa e Pedro. E há vídeo da reação

Hoje às 09:01

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

28 nov, 16:34

«Descansa em paz»: Famoso que Noori seguia nas redes sociais reage à morte da jovem

28 nov, 15:13

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

28 nov, 14:14

Fotos

Air Fryer Princess XXL: a estrela de 11 litros que está a voar no último dia de Black Friday

Há 18 min

Último dia de Black Friday: aquecedor com Wi-Fi e controlo por app caiu para 33€

Há 31 min

Pare de ferver as batatas em água. É isto que deve fazer antes de as colocar no forno

Há 1h e 17min

A partir desta idade, nunca mais beba álcool. O alerta é de um neurologista

Há 2h e 17min