Razões técnicas impediram Cristina Ferreira de contar a Dylan o segredo de Pedro e Marisa. saiba o que aconteceu

Depois de muitas dúvidas levantadas pelo público, Cristina Ferreira esclareceu que não revelou a Dylan o segredo de Pedro e Marisa devido a questões técnicas relacionadas com atrasos na emissão.

O momento mais esperado de todas as galas não aconteceu ontem. Cristina Ferreira não revelou a Dylan o segredo de Pedro e Marisa, como costuma fazer com o concorrente expulso. No entanto, hoje, no programa das manhãs, explicou a razão: «Já estávamos atrasados e eu tive de fazer tudo à pressa», esclarecendo que a decisão se deveu a questões técnicas relacionadas com atrasos na emissão.

Apesar de não ter sido confrontado em direto, mais tarde, Dylan, já sentado na plateia com os restantes ex-concorrentes, terá sido então confrontado com o segredo que mais tem dado que falar: que Pedro e Marisa são casados e têm dois filhos em comum.

Nas imagens captadas na plateia, é possível ver Dylan totalmente surpreendido, de boca aberta, enquanto Sandro lhe revela alguns detalhes.