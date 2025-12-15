Cristina Ferreira rendida a região para onde se mudou uma famosa apresentadora de TV americana

Foi durante uma viagem em família que Cristina Ferreira explicou tudo.

Cristina Ferreira voltou a cumprir uma tradição muito especial. Todos os anos, a apresentadora da TVI faz questão de reservar um tempo para viajar com o filho, João, e com as avós do jovem — e este ano não foi exceção. O destino escolhido deixou-a completamente rendida: Cotswolds, uma das regiões mais encantadoras de Inglaterra.

Através do Instagram, Cristina partilhou várias imagens da viagem e um longo desabafo onde não escondeu o encanto pelo local, que colocou no topo das suas preferências pessoais. “Cotswolds está no topo das minhas zonas favoritas do mundo que já visitei. Vim cá a primeira vez com o João e disse logo que seria a viagem das avós.”

A apresentadora descreveu a região como saída de um filme — e não é por acaso. “É de uma beleza indescritível, como se estivéssemos constantemente num filme. Aliás, muitos já foram aqui gravados.”

Entre os exemplos, Cristina destacou produções bem conhecidas do público: “O Senhor dos Anéis e O Diário de Bridget Jones são dois deles.”

Encantada com as paisagens, não poupou elogios aos detalhes que fazem de Cotswolds um destino tão especial: “Os campos são de perder de vista, as cores vivas e bem misturadas, as casas de pedra e os jardins perfeitos. Às vezes tenho a sensação que não vive aqui ninguém de tão irreal que parece ser.”

Mas vive. E uma das residentes é bem conhecida do grande público. Cristina revelou que Ellen DeGeneres, famosa apresentadora de televisão americana, se mudou para esta região inglesa, numa decisão motivada pelo descontentamento político nos Estados Unidos. “Mas vive a apresentadora americana Ellen que, zangada com Trump, se mudou para Inglaterra. Podíamos ser vizinhas que não me importava.”

Com o seu habitual humor, Cristina ainda brincou com o clima inglês: “Quer dizer, o frio fazia-me pensar.”

Apesar das baixas temperaturas, o dia foi brindado com sol — ainda que curto. “Hoje até estava sol. À hora a que escrevo já está noite. Chegou às 16h.”

Uma viagem em família, cheia de paisagens de sonho, momentos simples e reflexões que mostram mais uma vez o lado genuíno e próximo de Cristina Ferreira — rendida a um lugar que parece mesmo saído de um conto de fadas.