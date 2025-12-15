Cristina Ferreira rendida a região para onde se mudou uma famosa apresentadora de TV americana

  • Dois às 10
  • Há 2h e 45min

Foi durante uma viagem em família que Cristina Ferreira explicou tudo.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Cristina Ferreira voltou a cumprir uma tradição muito especial. Todos os anos, a apresentadora da TVI faz questão de reservar um tempo para viajar com o filho, João, e com as avós do jovem — e este ano não foi exceção. O destino escolhido deixou-a completamente rendida: Cotswolds, uma das regiões mais encantadoras de Inglaterra.

Através do Instagram, Cristina partilhou várias imagens da viagem e um longo desabafo onde não escondeu o encanto pelo local, que colocou no topo das suas preferências pessoais. “Cotswolds está no topo das minhas zonas favoritas do mundo que já visitei. Vim cá a primeira vez com o João e disse logo que seria a viagem das avós.”

A apresentadora descreveu a região como saída de um filme — e não é por acaso. “É de uma beleza indescritível, como se estivéssemos constantemente num filme. Aliás, muitos já foram aqui gravados.”

Entre os exemplos, Cristina destacou produções bem conhecidas do público: “O Senhor dos Anéis e O Diário de Bridget Jones são dois deles.”

Encantada com as paisagens, não poupou elogios aos detalhes que fazem de Cotswolds um destino tão especial: “Os campos são de perder de vista, as cores vivas e bem misturadas, as casas de pedra e os jardins perfeitos. Às vezes tenho a sensação que não vive aqui ninguém de tão irreal que parece ser.”

Mas vive. E uma das residentes é bem conhecida do grande público. Cristina revelou que Ellen DeGeneres, famosa apresentadora de televisão americana, se mudou para esta região inglesa, numa decisão motivada pelo descontentamento político nos Estados Unidos. “Mas vive a apresentadora americana Ellen que, zangada com Trump, se mudou para Inglaterra. Podíamos ser vizinhas que não me importava.”

Com o seu habitual humor, Cristina ainda brincou com o clima inglês: “Quer dizer, o frio fazia-me pensar.”

Apesar das baixas temperaturas, o dia foi brindado com sol — ainda que curto. “Hoje até estava sol. À hora a que escrevo já está noite. Chegou às 16h.”

Uma viagem em família, cheia de paisagens de sonho, momentos simples e reflexões que mostram mais uma vez o lado genuíno e próximo de Cristina Ferreira — rendida a um lugar que parece mesmo saído de um conto de fadas.

Temas: Cristina Ferreira Ellen DeGeneres Dois às 10 Viagem Cotswolds

RELACIONADOS

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

O rosto famoso que surgiu nos bastidores da TVI e por quem Cristina Ferreira guarda carinho: «Sempre foi incrível comigo»

A bebida cor-de-rosa de Cristina Ferreira que nos intrigou. Do que se trata?

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira deu de caras com princesa inglesa e conta detalhes reveladores

Há 1h e 36min

Liliana Filipa vive "sonho de inverno" muito bem acompanhada. Hotel é incrível

Hoje às 10:41

Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Hoje às 10:20

Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

Hoje às 10:08

«Tenho andado a mentir este tempo todo»: Alexandre faz descoberta sobre a filha em plena televisão

Hoje às 09:51

A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

Hoje às 09:19

Mãe de Liliana surge pela primeira vez e quebra silêncio sobre Zé, ex-noivo da filha

Hoje às 09:05
MAIS

Mais Vistos

Imagens chocantes. Cristina Ferreira anuncia «acontecimento de última hora» em Portugal

Hoje às 12:30

Cristina Ferreira revela pormenores da noite de Pedro e Marisa: “Dormiram juntos”

Hoje às 10:17

Ana explica por que razão nunca teve namorado

Hoje às 12:00

Cinha Jardim enche Liliana de críticas: “Não gosto da rapariga”

Hoje às 10:14

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta receita de bacalhau com camarão vai conquistar todos no Natal

Há 1h e 44min

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

12 dez, 15:00

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Fotos

Cuidado com estes peixes “saudáveis”. Podem fazer mais mal do que bem

Há 14 min

Isto vai fazer com que nunca mais precise de deitar a esfregona fora

Há 44 min

As seis regras de ouro para uma massa perfeita

Há 1h e 14min

Cristina Ferreira deu de caras com princesa inglesa e conta detalhes reveladores

Há 1h e 36min