É aqui que Cristina Ferreira recarrega energias todos os fins de semana: «As saudades que eu tinha disto»

Depois de dias intensos de férias, que a levaram a viajar por três destinos exóticos, Cristina Ferreira aproveitou a manhã deste sábado, dia 31 de janeiro, para reencontrar o seu lugar de conforto.

Fiel às rotinas que mantém sempre que pode, a apresentadora rumou à Ericeira, o local que elege como verdadeiro refúgio, onde gosta de caminhar junto ao mar e recuperar energias. Um regresso às origens depois de semanas marcadas por mudanças de fuso horário, paisagens tropicais e experiências intensas.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou alguns registos da paisagem costeira portuguesa, evidenciando o contraste entre a serenidade do mar nacional e a agitação vivida nos últimos tempos. As imagens refletem um momento de pausa, silêncio e ligação à natureza.

Na legenda, a apresentadora resumiu o sentimento de forma simples e sincera: “As saudades que eu tinha disto”, escreveu, deixando claro o conforto e a paz que encontra naquele cenário que já faz parte da sua vida.

Veja algumas imagens da apresentadora por uma das regiões mais apreciadas no oeste português.