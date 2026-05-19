Foi este alimento que Cristina Ferreira deixou de comer. E, agora, todos falam da diferença

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Aos 48 anos, Cristina Ferreira garante que houve um alimento que decidiu eliminar da alimentação e que a mudança teve efeitos quase imediatos.

Cristina Ferreira falou de forma aberta sobre os seus hábitos alimentares durante uma transmissão em direto no Instagram, na qual esteve acompanhada pela nutricionista Sofia Beirão. A apresentadora revelou algumas das alterações que tem feito na rotina alimentar, sobretudo depois dos 40 anos, explicando que há certos alimentos que deixou de incluir no dia a dia.

«Não como esparguete há muito tempo. Tenho retirado o esparguete e o arroz. Vou comendo batata-doce. Introduzi muito mais legumes. Mas há uma coisa que faz toda a diferença: o açúcar. Na barriga faz toda a diferença», confessou Cristina Ferreira, destacando o impacto que sentiu ao reduzir o consumo deste ingrediente.

Também Sofia Beirão salientou a relevância dessa mudança, especialmente em mulheres nesta fase da vida. «Faz muita diferença, o açúcar em excesso. Para quem está na menopausa, com o metabolismo mais baixo, o açúcar que comemos acaba por ser armazenado em forma de gordura. Vou ter que retirá-lo, senão vamos estar sempre a aumentar peso», explicou a especialista.

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Com estas declarações, Cristina Ferreira mostrou que pequenas alterações nos hábitos alimentares podem ter efeitos visíveis, sobretudo ao nível da saúde e do bem-estar.

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