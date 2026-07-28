Cristina Ferreira revela as nove regras para chegar aos 48 anos em forma: «É para o resto da vida»

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Cristina Ferreira voltou a recorrer às redes sociais para falar sobre o estilo de vida saudável que tem vindo a adotar.

Ao longo dos últimos anos, a apresentadora tem partilhado com os seguidores vários hábitos relacionados com alimentação, exercício físico e bem-estar, explicando que são estes os pilares que a ajudam a sentir-se melhor.

Depois de já ter revelado alguns dos seus "segredos para a longevidade", Cristina Ferreira decidiu agora partilhar as nove mudanças que considera terem feito a diferença aos 48 anos.

"Não se muda de um dia para o outro. É preciso querer, é preciso estabelecer prioridades, é preciso perceber que é para o resto da vida. Mas uma vida melhor", escreveu na legenda da publicação.

De seguida, revelou os hábitos que passaram a fazer parte do seu dia a dia:

  • Beber água logo ao acordar, admitindo que antes tinha muita dificuldade em fazê-lo.
  • Fazer musculação, pelo menos, quatro vezes por semana.
  • Consumir mais proteína na alimentação.
  • Cuidar da saúde mental e saber parar quando é necessário.
  • Afastar pessoas que "secam" a sua energia.
  • Fazer análises regularmente para acompanhar o estado de saúde.
  • Tomar suplementos de acordo com as necessidades do corpo, sempre com acompanhamento especializado.
  • Deitar-se cedo, apesar de reconhecer que nem sempre consegue devido às gravações do reality show.
  • Tentar cumprir a meta dos 10 mil passos por dia.
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A publicação recebeu centenas de reações dos seguidores, que elogiaram a disciplina da apresentadora e agradeceram a partilha das dicas que considera essenciais para uma vida mais saudável.

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