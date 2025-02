Cristina Ferreira apresenta iniciativa inovadora no setor hospitalar em Portugal

Cristina Ferreira acaba de lançar um novo projeto em parceria com vários hospitais. A iniciativa, focada no público feminino, visa criar uma proximidade com as mulheres.

Cristina Ferreira revelou o lançamento de um novo projeto dedicado ao público feminino, que será implementado em várias unidades hospitalares de Portugal. A novidade foi anunciada com entusiasmo pela apresentadora e empresária.

De acordo com a informação que Cristina Ferreira concedeu, a sua marca, GIRA, vai fazer companhia às mulheres nas salas de espera de importantes hospitais, como o Hospital Santa Maria, o Hospital Amadora Sintra e o Hospital de Cascais. Este projeto visa oferecer uma comunicação próxima e acessível, focada nas necessidades e cuidados da saúde feminina, de forma inovadora e atenciosa.

«Fiquem atentas! Foi uma das apostas que fizemos, juntamente com a SHINECARE, a empresa responsável pelos moopies digitais dos hospitais, para que a GIRA chegasse às pessoas de uma maneira diferente com o selo das grandes unidades hospitalares do nosso país», afirmou Cristina Ferreira. A parceria com a SHINECARE, uma empresa especializada na comunicação digital em hospitais, foi fundamental para tornar a presença da marca da apresentadora possível nestes espaços estratégicos.

A missão do projeto é clara: «A nossa missão é cuidar da saúde da mulher, por isso faz todo o sentido que a nossa comunicação esteja presente nestes espaços». Assim, o projeto visa não apenas informar, mas também criar uma experiência positiva e acolhedora para as mulheres enquanto aguardam pelos cuidados médicos.

Cristina Ferreira não deixou de expressar a sua gratidão aos hospitais que estão a apoiar este projeto inovador: «Obrigada aos hospitais que confiam na GIRA e à SHINECARE que tornou esta comunicação possível. A GIRA vai mesmo fazer parte da sua vida! Se vir a GIRA na sala de espera, partilhe connosco!».