A história que marca a família de Cristina Ferreira: «O meu avô morreu de amor»

Cristina Ferreira emocionou os seguidores ao recordar a história de amor dos avós, revelando que o avô não resistiu à perda da companheira de vida.

A propósito da reconstrução da primeira casa da família Ferreira, Cristina Ferreira partilhou uma memória tocante que tem na origem deste projeto especial: a ligação única entre os avós.

"Quando a minha avó morreu, há 45 anos, o meu avô morreu de amor. Ficou à espera de a reencontrar anos a fio, desistiu mesmo de viver", revelou a apresentadora, através de uma publicação no Instagram.

A casa, agora devoluta, guarda as marcas dessa história. Foi aí que nasceram e cresceram muitos elementos da família e é também o lugar onde Cristina diz guardar a sua única memória da avó: o portão de entrada. "Nem sei como o guardei. Tinha apenas dois anos", confessou.

A apresentadora revelou que a recuperação da propriedade é "um sonho antigo" e que o encara como uma forma de honrar os que já partiram: "Onde eles estiverem, vão gostar de ver a neta a pôr mãos à obra. Pedra sobre pedra."

O desabafo emocionou fãs e amigos, que encheram a publicação de palavras de carinho. "São estes os projetos que trazem um sentido bonito à nossa passagem com amor e respeito", escreveu Sara Prata.