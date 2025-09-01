Cristina Ferreira põe «mãos à obra» para realizar sonho antigo: «A casa que guarda a mais bonita história de amor»

Cristina Ferreira partilhou um novo projeto que lhe toca profundamente: a reconstrução da primeira casa da família, guardando memórias dos avós e do pai.

Cristina Ferreira anunciou que vai recuperar uma das propriedades mais importantes da sua família: a casa onde nasceu o pai e que carrega memórias de gerações.

Na publicação feita este domingo, 31 de agosto, Cristina revelou detalhes íntimos: "Quando a minha avó morreu, há 45 anos, o meu avô morreu de amor. Ficou à espera de a reencontrar anos a fio, desistiu mesmo de viver. Esta casa ficou sem ninguém. Só memórias. Que agora vou reconstruir."

Cristina partilhou também a única lembrança que guarda da avó: o portão de entrada da propriedade. "Nem sei como o guardei. Tinha apenas dois anos", confessou.

Este projeto, que descreveu como "um sonho antigo", vai agora ganhar forma: "Onde eles estiverem, vão gostar de ver a neta a pôr mãos à obra. Pedra sobre pedra. Querem acompanhar o processo comigo?", desafiou a apresentadora, prometendo partilhar os próximos passos com os seguidores.

As reações não se fizeram esperar. Muitas foram as mensagens de apoio e admiração. Sara Prata destacou o simbolismo: "São estes os projetos que trazem um sentido bonito à nossa passagem com amor e respeito."

Além da publicação que fez, a apresentadora também destacou este novo projeto nas stories do Instagram: "Neste post está um sonho. E a casa que guarda a mais bonita história de amor".