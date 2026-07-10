A terminar as férias, Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem: «Sem nada. Só amor»

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Cristina Ferreira continua a partilhar alguns dos momentos mais especiais da viagem que está a terminar pela Indonésia e voltou a conquistar os seguidores com um registo muito natural.

Na manhã desta sexta-feira, dia 10 de julho, a apresentadora da TVI recorreu ao Instagram para publicar um vídeo gravado num cenário paradisíaco, onde surge completamente descontraída.

Nas imagens, Cristina aparece com o cabelo molhado, sem maquilhagem e fez questão de destacar aquele que considera ser o visual perfeito para esta fase da viagem. «Melhor look das férias, cabelo molhado, zero make-up», escreveu.

Na legenda da publicação, deixou ainda uma breve reflexão que rapidamente chamou a atenção dos fãs. «Sem nada. Só amor», pode ler-se.

A apresentadora está a acabar as férias para mostrar algumas das paisagens mais impressionantes de Sumba, partilhando também histórias das pessoas que conheceu durante a viagem e momentos que descreve como transformadores.

 

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Temas: Cristina Ferreira Ferias Dois às 10
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