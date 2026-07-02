Após dúvidas, Cristina Ferreira muda de opinião: «Confesso que a primeira impressão foi "não sei se gosto"»

  • Dois às 10

As férias de Cristina Ferreira em Bali continuam e a apresentadora da TVI fez uma nova partilha com os seguidores, revelando que a sua opinião sobre o destino mudou completamente.

Depois de comparar Bali ao Sri Lanka, país que visitou anteriormente e de que ficou fã, Cristina admitiu que o primeiro impacto não foi o esperado. «Confesso que a primeira impressão foi “não sei se gosto”, comparava ao Sri Lanka, que adorei, e sentia que aqui o turismo tinha massificado a região», confessou.

No entanto, a visita à praia de Melasti acabou por alterar essa perceção. «Melasti foi uma grande surpresa, das melhores praias onde já estive. A zona do @bvlgariresortbali um santuário de paz», escreveu.

Entretanto, Cristina Ferreira e a família já deixaram essa zona da ilha para continuar a viagem. «Hoje já viajámos duas horas de carro para outra região. Pelo que já vi sinto que vou adorar. Já vos conto», revelou, mostrando-se entusiasmada com os próximos dias de férias na Indonésia.

Temas: Cristina Ferreira Ferias Dois às 10 Secret Story Bali
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