«Cheguei ao paraíso»: a viagem inesperada de Cristina Ferreira

Não estava nos seus planos, mas está a surpreendê-la. Saiba tudo sobre a viagem de Cristina Ferreira a Zanzibar e à Tanzânia.

Nem todas as viagens são planeadas com meses de antecedência. Algumas surgem assim, de repente. Foi o que aconteceu nesta escapadinha improvável até Zanzibar e Tanzânia de Cristina Ferreira, onde o impacto foi imediato e os sentidos despertaram logo à chegada.

A primeira paragem da apresentadora foi na cidade de Stone Town «para o impacto ser imediato», disse esta. Nas fotos partilhadas no Instagram, podem ver-se as ruas cheias de água, os sorrisos, as cores e cheiros dos mercados e, ao final do dia, a baía a transformar-se num postal vivo com crianças a mergulhar ao pôr do sol.

E um desejo: que o dia seguinte trouxesse menos chuva e a tão esperada água azul.

E assim foi. A seguir a uma noite de chuva intensa da noite, o dia estava azul, comentou a apresentadora na sua página de Instagram. A primeira paragem foi Prision Island (um nome que engana, já que nunca foi prisão) e depois foi o lar de dezenas de tartarugas, algumas com quase dois séculos de vida.

Depois, rumo à praia, onde os próximos dias prometiam descanso e o desejo cumprido, o sol apareceu para aproveitar ao máximo esta pausa.

A partilha desta viagem gerou uma onde de comentários nas redes sociais. «As fotos são deslumbrantes, parece mesmo o paraíso!», escreveu um seguidor, enquanto outros confessaram ser esta a sua viagem de sonho. «Sempre sonhei visitar Zanzibar, obrigado por partilhares a tua experiência!», pode ler-se.

Esta é uma daquelas viagens que não estava nos planos para já, mas que ficará para sempre na memória da apresentadora.