Cristina Ferreira despede-se dos 48 anos em destino de sonho: «Esta água compensa tudo. Acho que não há igual»

«Não quero mais contacto com ela»: Fábio Pereira põe fim ao silêncio e expõe conflito surpreendente

Cristina Ferreira está prestes a completar mais um aniversário e decidiu despedir-se dos 48 anos de uma forma muito especial. A apresentadora viajou até Formentera, em Espanha, onde tem aproveitado os últimos dias antes de completar 49 anos, no próximo dia 9 de setembro.

Através das redes sociais, Cristina Ferreira tem partilhado vários registos da escapadinha, entre momentos de descanso junto ao mar e fotografias em biquíni, onde mostra a boa forma física.

«A despedir-me dos 48», escreveu numa das publicações, numa referência à idade que está prestes a deixar para trás.

A apresentadora não está sozinha nesta viagem. Cristina tem contado com a companhia do namorado, João Monteiro, com quem surge em alguns dos momentos partilhados nas redes sociais.

Nas stories, mostrou ainda o calor que se faz sentir em Formentera e não escondeu o encanto com as águas da ilha. «Está um calor impressionante. Mas esta água compensa tudo. Acho que não há igual», afirmou.

Entre praia, mergulhos e momentos de descontração, Cristina Ferreira aproveita assim os últimos dias dos 48 anos antes de entrar numa nova idade.