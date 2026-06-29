Cristina Ferreira mostra momento com João Monteiro em viagem escolhida pelo filho: «Acho que vou gostar disto tudo»

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:34

Cristina Ferreira está a desfrutar de uns dias de descanso em Bali, na Indonésia, na companhia do filho, Tiago, e do namorado, João Monteiro.

A apresentadora da TVI tem partilhado vários momentos destas férias nas redes sociais e voltou a encantar os seguidores com novos registos. Através do Instagram, Cristina Ferreira mostrou alguns momentos da viagem, revelando paisagens paradisíacas e instantes de puro relaxamento. Entre as imagens partilhadas, uma em particular não passou despercebida: João Monteiro surge a descansar ao lado da companheira, num momento captado durante estas férias em família.

Recorde-se que foi a própria apresentadora quem revelou que o destino desta viagem foi escolhido pelo filho, Tiago, que completou 18 anos no passado dia 4 de junho.

Primeiro dia em Bali. Começámos pela zona de Seminyak onde o pôr do sol não tem explicação. Acordei às 3h da manhã, que eu sou rapariga de madrugar e o dia foi passado a descomprimir dos últimos tempos. Vamos ficar em várias zonas da ilha e amanhã rumamos a sul. Acho que vou gostar disto tudo, sinto. Boa escolha do Tiago, na sua primeira viagem com 18 anos 

Depois de se despedir da apresentação do Secret Story – Desafio Final, na passada sexta-feira, dia 27, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI rumou assim até à Indonésia para uns dias de descanso antes de regressar aos compromissos profissionais.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Cristina Ferreira Ferias Dois às 10 Bali Joao Monteiro
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Depois de apresentar o Desafio Final, Cristina Ferreira mostra o paraíso das férias: «Foi o Tiago quem escolheu o destino»

Cristina Ferreira acompanhou o jogo de Portugal de uma forma pouco habitual

Fora do Estúdio

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Ontem às 16:04

Depois de apresentar o Desafio Final, Cristina Ferreira mostra o paraíso das férias: «Foi o Tiago quem escolheu o destino»

Ontem às 09:41

Após quatro meses afastada do filho, Sara mostra festa de arromba. E a presença de dois ex-concorrentes não passa despercebida

Ontem às 09:28

Jogadores de Portugal recebem visita das famílias. E houve um gesto de Georgina que passou despercebido

27 jun, 12:04

Menina de 10 anos voltou a andar e emocionou Cláudio Ramos: "O coração enche-se de esperança"

27 jun, 10:01

João Ricardo desaba em lágrimas e declara-se a Sara. Mas há um detalhe que ninguém esperava

26 jun, 09:34

"Esqueceram o homem": Após dias de críticas, Katia Aveiro faz desabafo emocionado sobre o irmão

25 jun, 09:43
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos anuncia: “O Adriano Silva Martins vai dar uma informação de última hora”

Ontem às 10:49

Há um detalhe que liga Pedro Jorge ao irmão de Cláudio Ramos. Apresentador explica

Ontem às 10:21

Nova silhueta de apresentadora da TVI não passa despercebida: “Está mais magra”

Ontem às 09:56

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 11:56

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Pode conduzir de chinelos sem arriscar uma multa? Saiba o que diz o Código da Estrada

Ontem às 17:00

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Ontem às 16:04

Este erro ao aplicar protetor solar pode comprometer a proteção da pele

Ontem às 16:00

Cristina Ferreira mostra momento com João Monteiro em viagem escolhida pelo filho: «Acho que vou gostar disto tudo»

Ontem às 15:34