Cristina Ferreira mostra momento com João Monteiro em viagem escolhida pelo filho: «Acho que vou gostar disto tudo»

Cristina Ferreira está a desfrutar de uns dias de descanso em Bali, na Indonésia, na companhia do filho, Tiago, e do namorado, João Monteiro.

A apresentadora da TVI tem partilhado vários momentos destas férias nas redes sociais e voltou a encantar os seguidores com novos registos. Através do Instagram, Cristina Ferreira mostrou alguns momentos da viagem, revelando paisagens paradisíacas e instantes de puro relaxamento. Entre as imagens partilhadas, uma em particular não passou despercebida: João Monteiro surge a descansar ao lado da companheira, num momento captado durante estas férias em família.

Recorde-se que foi a própria apresentadora quem revelou que o destino desta viagem foi escolhido pelo filho, Tiago, que completou 18 anos no passado dia 4 de junho.

Primeiro dia em Bali. Começámos pela zona de Seminyak onde o pôr do sol não tem explicação. Acordei às 3h da manhã, que eu sou rapariga de madrugar e o dia foi passado a descomprimir dos últimos tempos. Vamos ficar em várias zonas da ilha e amanhã rumamos a sul. Acho que vou gostar disto tudo, sinto. Boa escolha do Tiago, na sua primeira viagem com 18 anos

Depois de se despedir da apresentação do Secret Story – Desafio Final, na passada sexta-feira, dia 27, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI rumou assim até à Indonésia para uns dias de descanso antes de regressar aos compromissos profissionais.