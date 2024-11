Cristina Ferreira partilha momento especial: «O melhor da vida»

Cristina Ferreira sobre o namoro com João Monteiro: «Gosto muito mais da minha vida com o João»

Cristina Ferreira sobre o namoro com João Monteiro: «Estou extraordinariamente feliz com a pessoa que tenho»

Cristina Ferreira viveu dias únicos ao lado de João Monteiro num lugar especial e partilhou uma reflexão sobre a experiência que teve

Cristina Ferreira aproveitou as suas folgas para uma escapadinha romântica com o seu companheiro, João Monteiro. A viagem foi, segundo a apresentadora, um presente de aniversário do namorado, João Monteiro, e, por isso, não podia ser mais especial.

O casal rumou então até Cotswolds, em Inglaterra. Durante a viagem, Cristina Ferreira partilhou um vídeo nas suas redes sociais e fez uma pequena reflexão sobre o momento feliz que estava a viver: «Cotswolds, uma viagem que é presente de aniversário do meu 💜. Estamos a uma hora e meia de Londres, num local mágico e no hotel que inspirou a escrita da Alice no país das maravilhas». «Já está frio, o nevoeiro acrescenta ficção e cada vila parece encantada. Hoje fomos a Burford e Birbury. Amanhã segue a descoberta. O melhor da vida é o que guardamos na memória. E no coração», terminou.

Veja, em baixo, a publicação feita pela apresentadora:

No «Dois às 10», na passada segunda-feira, depois de ter regressado de viagem, a apresentadora ainda falou sobre um momento da viagem com João Monteiro que ficou marcado na sua memória.

Lembre-se que Cristina Ferreira conheceu o atual companheiro em 2023, durante a apresentação do «Big Brother», reality show onde o irmão de João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, se sagrou vencedor.

Cristina Ferreira tornou pública a sua primeira relação com António Casinhas, que terminou há alguns anos, mas que teve como fruto um filho, Tiago Casinhas, de 16 anos.

Sobre a possibilidade de voltar a ser mãe, a verdade é que já houve quem afirmasse que isso iria acontecer em breve. Há alguns meses, dois médium garantiram que Cristina Ferreira seria mãe em breve.