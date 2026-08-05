Cristina Ferreira revela as 15 pequenas coisas que tornam as férias perfeitas

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Cristina Ferreira continua a aproveitar uns dias de descanso em Maiorca, Espanha, e tem partilhado vários momentos da escapadinha com os seguidores nas redes sociais.

Esta terça-feira, 4 de agosto, a apresentadora decidiu revelar aquilo que mais valoriza durante as férias. "O que me faz feliz nas férias?", questionou Cristina Ferreira no Instagram, antes de responder com uma lista de pequenos prazeres que, para si, fazem toda a diferença.

Entre eles, destacou gestos simples como "comprar pão fresco todos os dias", "apanhar sol de manhã", "comer de forma equilibrada", "olhar para o céu" e "tomar o pequeno-almoço fora".

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confessou ainda que gosta de "descobrir a cidade a pé", "descobrir locais esteticamente inspiradores", "entrar em galerias", "tirar fotos enquanto caminho", "fixar os pormenores" e, acima de tudo, "agradecer".

No final da publicação, Cristina Ferreira lançou um desafio aos seguidores: "Por aí é igual ou acrescentam alguma coisa?", incentivando-os a partilhar aquilo que também lhes traz felicidade durante as férias.

A apresentadora encontra-se em Maiorca na companhia do namorado, João Monteiro, e tem mostrado vários registos da viagem, marcada por mergulhos, passeios e momentos de descontração antes do regresso aos compromissos profissionais.

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