De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira é surpreendida com gesto especial: «Uma pessoa até se emociona»

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Cristina Ferreira continua a partilhar alguns dos momentos mais marcantes da viagem que está a fazer pela Indonésia. Depois de passar por Bali, a apresentadora da TVI rumou até Sumba, uma ilha paradisíaca que a deixou completamente rendida.

Nas redes sociais, Cristina publicou vários registos das paisagens deslumbrantes, entre praias, natureza e animais em liberdade, acompanhados de uma frase que resume o impacto da experiência. «Sumba is not real» ("Sumba não parece real"), escreveu, destacando momentos da viagem com João Monteiro e com o filho.

Mas foi já na despedida da ilha que a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI viveu um momento especialmente emotivo. Nos stories de Instagram, Cristina mostrou um gesto preparado pelo hotel onde esteve hospedada. Em cima da cama, os funcionários deixaram uma mensagem escrita com folhas de uma planta: «We will miss you» ("Vamos sentir a sua falta").

Perante a surpresa, a apresentadora não escondeu a emoção. «Uma pessoa até se emociona», escreveu.

Ao longo dos últimos dias, Cristina Ferreira tem mostrado vários momentos da viagem, revelando que Sumba foi um dos destinos que mais a marcou, descrevendo-o como um verdadeiro cenário de sonho

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Temas: Cristina Ferreira Ferias João Monteiro Dois às 10
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