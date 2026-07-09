De férias, Cristina Ferreira vive momento que nunca vai esquecer: «Pôs-me em silêncio muito tempo»

Prestes a casar, Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam que o padrinho de casamento é um ex-concorrente do Big Brother

Cristina Ferreira continua a partilhar vários momentos da viagem que está a fazer pela Indonésia, mas foi uma experiência vivida em Sumba que a deixou profundamente emocionada.

Nas redes sociais, a apresentadora da TVI revelou ter conhecido Decky, um habitante local que lhe falou sobre a vida na ilha e cuja história acabou por a marcar de forma inesperada. «Hoje foi um dia muito impactante. Conhecer o Decky e o que nos contou da vida em Sumba pôs-me em silêncio muito tempo», começou por escrever.

Ao longo do desabafo, Cristina Ferreira contou o momento que mais a tocou durante a conversa. «Quando me disse dos sonhos de criança, de ver os prédios, quebrou-me por completo», confessou.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI explicou ainda que Decky lhe falou sobre a simplicidade com que vivem as famílias da região, descrevendo uma realidade muito diferente daquela a que está habituada. «Comem todos os dias a mesma coisa, carne só em dias especiais, orgulham-se das casas de colmo, falam das tradições com serenidade», partilhou.

Cristina revelou também uma das tradições que mais a surpreendeu. Segundo contou, Decky prepara-se para casar e terá de reunir 20 búfalos para entregar à família da noiva, uma prática ancestral da cultura local.

Apesar das dificuldades, foi a forma como o jovem encara a vida que mais impressionou a apresentadora. «Tudo isto com um olhar brilhante. Uma vida. Uma pessoa», escreveu.

No final da reflexão, Cristina Ferreira resumiu aquilo que leva consigo desta experiência. «Aceitar. Vibrar com o que tem. Ensinar o que importa.»

Depois de vários dias a mostrar paisagens paradisíacas e momentos de descanso, a apresentadora revelou agora o lado mais humano da viagem, admitindo que este encontro ficará para sempre na memória