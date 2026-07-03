De vestido branco, Cristina Ferreira vive experiência inesquecível: «Das melhores da minha vida»

  • Dois às 10

Cristina Ferreira continua a desfrutar de uns dias de férias em Bali, na Indonésia, e voltou a encantar os seguidores com novas imagens da viagem.

Desta vez, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI surgiu deslumbrante, vestida com um elegante vestido branco, enquanto partilhava alguns dos cenários que mais a marcaram na ilha.

Na legenda da publicação, Cristina Ferreira mostrou-se rendida ao destino. «Dos locais mais bonitos onde já estive. O som do rio, o verde da vegetação, tudo é um postal. Não dá vontade sequer de sair daqui», escreveu.

A apresentadora revelou ainda ter vivido uma experiência gastronómica inesquecível. «Hoje tive das melhores refeições da minha vida, no @kubuatmandapa de um chefe balinês. A cozinha como medicina. É um bocadinho como Ubud, uma espécie de remédio para a alma», partilhou.

Cristina Ferreira prometeu ainda mostrar mais momentos da viagem aos seguidores. «Amanhã mostro tudo o que vi, fiz mais de 10 km a pé. Obrigada pelo carinho com que me receberam. Fica gravado», concluiu.

As novas fotografias não tardaram a receber centenas de elogios, com muitos fãs rendidos à beleza da paisagem... e também ao visual escolhido pela apresentadora para mais um dia de férias.

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Temas: Cristina Ferreira Ferias Bali Dois às 10
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