Hoje o dia é marcado por um grande regresso à TVI

Após duas semanas de ausência para umas merecidas férias, Cristina Ferreira está de regresso ao trabalho.

Cristina Ferreira já está de regresso a casa depois de duas semanas inesquecíveis fora de Portugal. A apresentadora viveu uma viagem intensa e marcante por três destinos de sonho — Quénia, Maldivas e Sri Lanka — sempre na companhia do namorado, João Monteiro.

Nas redes sociais, Cristina fez um balanço emotivo desta aventura que descreve como transformadora.

«De volta a casa. Foram 2 semanas, milhares de fotos, 3 países, uma paz como há muito não sentia, pessoas que nos marcaram e imagens que só nós vimos e sentimos. O que partilhei convosco é incrível, o que vivi é emoção pura», começou por escrever.

Visivelmente feliz, a apresentadora não escondeu o quão especial foi viver esta experiência ao lado de quem ama. Numa declaração sentida a João Monteiro, Cristina sublinhou a cumplicidade que os une: «E que bom que é fazê-lo ao lado de quem amo, que vibra e sente como eu».

Mas a pausa está oficialmente a chegar ao fim. Cristina Ferreira já tem data marcada para regressar ao trabalho e ao pequeno ecrã. «Estou de volta ao ‘Dois às 10’. O Cláudio (Ramos) vai dizer que não parei quieta 😂. Viajar é o meu parar. O lugar onde sou eu com todos os meus sonhos ✨», rematou, mostrando que regressa de coração cheio e energia renovada.

Depois de dias de descoberta, amor e introspeção, Cristina está pronta para voltar à rotina — mas levando consigo memórias que, garante, ficarão para sempre.