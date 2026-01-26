Hoje o dia é marcado por um grande regresso à TVI

  • Dois às 10
  • Há 2h e 40min

Após duas semanas de ausência para umas merecidas férias, Cristina Ferreira está de regresso ao trabalho.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira já está de regresso a casa depois de duas semanas inesquecíveis fora de Portugal. A apresentadora viveu uma viagem intensa e marcante por três destinos de sonho — Quénia, Maldivas e Sri Lanka — sempre na companhia do namorado, João Monteiro.

Nas redes sociais, Cristina fez um balanço emotivo desta aventura que descreve como transformadora.
«De volta a casa. Foram 2 semanas, milhares de fotos, 3 países, uma paz como há muito não sentia, pessoas que nos marcaram e imagens que só nós vimos e sentimos. O que partilhei convosco é incrível, o que vivi é emoção pura», começou por escrever.

Visivelmente feliz, a apresentadora não escondeu o quão especial foi viver esta experiência ao lado de quem ama. Numa declaração sentida a João Monteiro, Cristina sublinhou a cumplicidade que os une: «E que bom que é fazê-lo ao lado de quem amo, que vibra e sente como eu».

Mas a pausa está oficialmente a chegar ao fim. Cristina Ferreira já tem data marcada para regressar ao trabalho e ao pequeno ecrã. «Estou de volta ao ‘Dois às 10’. O Cláudio (Ramos) vai dizer que não parei quieta 😂. Viajar é o meu parar. O lugar onde sou eu com todos os meus sonhos ✨», rematou, mostrando que regressa de coração cheio e energia renovada.

Depois de dias de descoberta, amor e introspeção, Cristina está pronta para voltar à rotina — mas levando consigo memórias que, garante, ficarão para sempre.

Temas: Cristina Ferreira Ferias Dois às 10 Claudio Ramos

A Não Perder

Cristina Ferreira voltou das férias e descobriu um "novo" Cláudio Ramos. Eis o pormenor que ninguém tinha reparado

Há 1h e 33min

As fotos mais ousadas que fizeram de Ricardo Esteves o ‘padre sexy’

Ontem às 08:43

Mais de 43 mil avaliações: estes cortinados bloqueiam o frio no inverno e o calor no verão por 28 euros

Ontem às 07:00

Há uma loja de cerâmica que está a vender peças por 1 euro durante o fim-de-semana

24 jan, 09:00

Imprensa estrangeira destaca os 27 lugares em Portugal que merecem ser conhecidos

23 jan, 17:00

Não era vista há dois anos. Quando a porta de casa se abriu, a descoberta deixou todos em choque

23 jan, 15:22

Poucos sabem, mas estas 9 peças de roupa devem ser evitadas ao conduzir

23 jan, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Miguel Azevedo termina atuação em lágrimas e recebe abraço de Cláudio Ramos

23 jan, 10:02

Namorado de Sara Santos aborda o tema dos vícios: “Ela tem estado melhor”

23 jan, 11:31

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Filho de Sara Santos sobre a perda gestacional da mãe: “Enquanto estivermos nisto, a minha irmã não está a descansar”

23 jan, 11:28

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

Ontem às 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

As fotos mais ousadas que fizeram de Ricardo Esteves o ‘padre sexy’

Ontem às 08:43

Por baixo da farda, o instrutor Bruno Marques esconde um físico que está a deixar a «1.ª Companhia» em alvoroço

23 jan, 10:52

Hospitalizado, Nuno Markl faz anúncio que deixa os fãs em festa: «É muito bom ouvir isto»

22 jan, 16:08

Mesmo em viagem, Cristina Ferreira mantém o hábito que explica a sua excelente forma física

22 jan, 15:20

Fotos

Cristina Ferreira voltou das férias e descobriu um "novo" Cláudio Ramos. Eis o pormenor que ninguém tinha reparado

Há 1h e 33min

Hoje o dia é marcado por um grande regresso à TVI

Há 2h e 40min

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

Ontem às 09:00

As fotos mais ousadas que fizeram de Ricardo Esteves o ‘padre sexy’

Ontem às 08:43