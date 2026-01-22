Mesmo em viagem, Cristina Ferreira mantém o hábito que explica a sua excelente forma física

Mesmo longe de Portugal e em plena viagem, Cristina Ferreira continua a dar prioridade ao bem-estar. A apresentadora tem mostrado que a disciplina com o corpo não fica em pausa durante as férias e que há um hábito diário que mantém, esteja onde estiver.

Nos últimos tempos, Cristina Ferreira tem mostrado que a sua rotina mudou — e os resultados estão à vista. A apresentadora tem partilhado nas redes sociais como a alimentação equilibrada e o exercício físico passaram a ocupar um lugar central no seu dia a dia, algo que não tem passado despercebido aos seguidores, que não poupam elogios à sua forma física.

E se alguém pensava que as férias eram sinónimo de pausa total, Cristina prova exatamente o contrário. Mesmo longe de Portugal, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI não abdica de cuidar do corpo e da mente. Depois de passar pelo Quénia e pelas Maldivas, a apresentadora encontra-se agora no Sri Lanka, numa viagem ao lado do namorado, João Monteiro.

Apesar dos cenários paradisíacos, há um hábito que se mantém inalterável: o exercício físico diário. Na partilha mais recente, Cristina mostrou-se a fazer alongamentos ao ar livre, com uma vista de cortar a respiração, onde o azul do mar domina a paisagem.

Na legenda da imagem, deixou uma mensagem clara e inspiradora: «Não há desculpas». Uma frase simples, mas que reflete bem a filosofia que tem adotado e que muitos seguidores veem como um verdadeiro incentivo.

Entre viagens, amor e disciplina, Cristina Ferreira continua a mostrar que o equilíbrio é possível — mesmo em modo férias.