Portugueses pelo mundo. Cristina Ferreira dá de caras com jogador de futebol que atua em Portugal

  • Dois às 10

Cristina Ferreira continua a aproveitar uns dias de descanso em Bali, na Indonésia, onde se encontra de férias com o filho, Tiago, e o namorado, João Monteiro. Durante a viagem, a apresentadora da TVI foi surpreendida por um encontro inesperado com um português.

Manu Costa, jogador do Fafe, partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado de Cristina Ferreira. No registo, ambos surgem sorridentes, com bandeiras de Portugal, num momento captado durante a estadia na Indonésia.

A imagem foi publicada pelo futebolista nas suas redes sociais e rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que não esperavam ver os dois juntos do outro lado do mundo.

Recorde-se que Cristina Ferreira já revelou que foi o filho, Tiago, quem escolheu Bali como destino para estas férias em família, naquela que é a primeira grande viagem desde que completou 18 anos. Desde a chegada à Indonésia, a apresentadora tem partilhado vários momentos da viagem, mostrando diferentes locais da ilha e alguns dos momentos vividos ao lado da família e de João Monteiro.

Veja algumas das imagens na galeria em cima.

Temas: Cristina Ferreira Ferias Dois às 10 Bali
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