Praia paradisíaca, vestido transparente e excelente forma física. Cristina Ferreira deslumbra nas férias: «Parece uma deusa»

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira é surpreendida com gesto especial: «Uma pessoa até se emociona»

Cristina Ferreira continua a aproveitar uns dias de descanso na Indonésia e tem partilhado vários momentos da viagem com os seguidores. Entre paisagens paradisíacas, praias de sonho e pores do sol inesquecíveis, houve um registo que acabou por chamar especialmente a atenção.

Numa das fotografias publicadas nas redes sociais, a apresentadora da TVI surge a caminhar à beira-mar com um visual elegante e descontraído, que rapidamente conquistou os fãs.

Cristina Ferreira escolheu um biquíni branco, conjugado com um vestido comprido em rede transparente, criando um look de verão que não passou despercebido.

A publicação faz parte de um conjunto de imagens captadas em Sumba, ilha indonésia onde a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI tem estado hospedada nos últimos dias e que descreveu como um lugar único.

Nos comentários, os elogios ao visual da apresentadora multiplicaram-se, com muitos seguidores a destacarem a elegância e a excelente forma física de Cristina Ferreira: «Parece uma deusa», escreveram.