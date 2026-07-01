Sem filtros e sem maquilhagem. Nova fotografia de Cristina Ferreira está a deixar os fãs «sem palavras»

  • Dois às 10

Cristina Ferreira continua a desfrutar de uns dias de descanso em Bali, na Indonésia, e aproveitou o momento para fazer uma reflexão pessoal junto dos seguidores.

Através da página da sua marca, Gira, a apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou uma fotografia onde surge ao natural, sem maquilhagem, acompanhada de uma mensagem sobre criatividade, liberdade e o papel da mulher. «Tenho um problema. É nas férias que penso mais. Parece um contrassenso mas é sempre a minha fase mais criativa, quando as ideias surgem e os novos projetos ganham caminho», começou por escrever.

Cristina Ferreira explicou ainda que são as viagens e o contacto com outras culturas que despertam a sua inspiração. «O mundo e a beleza inspiram-me. A diversidade e a diferença de culturas. O ser mulher em diferentes partes do globo. Os direitos mais de umas do que de outras. E, no fundo, desejarmos todas o mesmo», partilhou.

A comunicadora terminou com uma mensagem dirigida a todas as mulheres, incentivando-as a viverem de forma livre e sem receios. «Existirmos num espaço próprio, criado pelos nossos sonhos, sejam eles quais forem. Não se esqueçam de viver, viver sem medos, sem culpas, em liberdade», concluiu.

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A publicação reuniu rapidamente centenas de reações. Na caixa de comentários multiplicaram-se os elogios dos seguidores, com mensagens como «Gira e poderosa», «Parece uma menina de 20 anos, linda», «Sem palavras... linda» e «Das fotos mais naturais e lindas que a Cristina publicou».

Veja alguns dos momentos das férias de Cristina Ferreira na galeria em cima.

Temas: Cristina Ferreira Ferias Bali Dois às 10 Secret Story
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