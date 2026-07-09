«Talvez nunca mais o veja»: Cristina Ferreira toma decisão após encontro que a marcou profundamente

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As férias de Cristina Ferreira em Sumba, na Indonésia, continuam a proporcionar momentos marcantes. Agora, a apresentadora da TVI voltou a recorrer às redes sociais para partilhar uma história que a tocou profundamente.

Desta vez, o destaque foi para Decky, um habitante local que conheceu durante a viagem e cuja história fez com que decidisse  eternizar nas redes sociais. «Decky. O olhar brilhante de quem vai ser pai e casar», começou por escrever.

Cristina explicou que o jovem está prestes a casar, mas que ainda tem um importante passo a cumprir antes do grande dia: entregar 20 animais à família da noiva, uma tradição da ilha. A apresentadora contou ainda que Decky conheceu a futura mulher enquanto ambos trabalhavam na organização Save the Children, onde esteve durante sete anos.

Apesar de nunca ter saído de Sumba, Decky sonha visitar amigos em Timor-Leste e deseja construir uma família numerosa. «Filhos serão muitos, que quantos mais tiver mais abençoado será», revelou Cristina.

A comunicadora partilhou ainda algumas curiosidades sobre os costumes locais, explicando que profissões como médico, professor ou polícia são especialmente valorizadas, chegando mesmo a influenciar o número de animais oferecidos à família da noiva. «O búfalo é o mais importante dos animais. Até nos funerais, onde são sacrificados para que a "viagem" seja tranquila», contou.

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No final da publicação, Cristina Ferreira confessou que a despedida foi particularmente difícil. «Tantas histórias estrada fora. E no fim um adeus. Talvez nunca mais o veja. E por isso quis que aqui ficasse. Uma vez na internet, para sempre...», escreveu, emocionando os seguidores.

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