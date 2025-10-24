Cristina Ferreira sai em defesa de famosa atriz da TVI, após partilha íntima ser duramente criticada

A apresentadora Cristina Ferreira não ficou indiferente às reações que surgiram após a entrevista de Fernanda Serrano no “Dois às 10”, onde se falou abertamente sobre menopausa e saúde íntima feminina.

Na manhã de quarta-feira, Fernanda Serrano esteve no programa “Dois às 10” para uma conversa franca com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre os desafios que muitas mulheres enfrentam com a chegada da menopausa. A atriz de 51 anos destacou a importância de falar sem tabus sobre este tema, partilhando a própria experiência.

“Por volta dos 40 comecei a sentir sintomas, mas achava que era apenas do ritmo de vida. Só numa consulta de rotina percebi que estava perante um universo completamente novo”, contou Fernanda, alertando para a importância da vigilância médica.

Ao lado da atriz, a médica Mónica Gomes Ferreira, especialista em Ginecologia e Obstetrícia, explicou que “existem tratamentos minimamente invasivos” que podem ajudar a regenerar a zona íntima e aliviar sintomas como a incontinência urinária, atrofia e secura vaginal. “Foi o que eu fiz!”, admitiu Fernanda Serrano, reforçando que falar sobre o assunto é um passo essencial para a normalização do tema.

Contudo, a conversa gerou uma onda de comentários nas redes sociais — muitos deles negativos ou desinformados —, o que levou Cristina Ferreira a reagir publicamente.

A apresentadora partilhou nas suas redes:

“A quantidade de comentários assustadores a esta publicação mostra a urgente necessidade de educação sobre o corpo feminino e as mudanças associadas ao período da menopausa. A conversa foi feita ao lado de uma médica que explicou os benefícios dos tratamentos que eliminam incontinência urinária, atrofia e secura vaginal. Não há nada pior do que a ignorância. E impor vergonha num assunto tão necessário.”

Com esta reação, Cristina Ferreira quis deixar uma mensagem clara: falar sobre o corpo e as transformações femininas não é motivo de vergonha, é um ato de saúde e conhecimento.