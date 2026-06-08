«Fez sem eu saber»: mãe de Cristina Ferreira surpreende na festa de aniversário do filho da apresentadora

A celebração dos 18 anos de Tiago continua a dar que falar. Depois de partilhar uma emotiva mensagem sobre a entrada do filho na maioridade, Cristina Ferreira revelou agora um detalhe especial sobre a organização da festa.

A apresentadora da TVI explicou que, ao longo da vida, houve uma pessoa que assumiu sempre um papel fundamental nos aniversários da família: a mãe. "Sempre foi a minha mãe a organizar as festas de aniversário. As minhas, as do Tiago, no fundo as de todos", contou Cristina Ferreira.

Desta vez, a festa esteve entregue a uma equipa profissional, responsável por preparar todos os pormenores da celebração. Ainda assim, a mãe da apresentadora não conseguiu ficar totalmente afastada dos preparativos.

Conhecida entre familiares e amigos pelo seu famoso arroz doce, presença habitual em muitas ocasiões especiais, a matriarca da família Ferreira decidiu deixar a sua marca também nesta data tão importante. Apesar de a organização já estar assegurada, fez questão de contribuir para a festa do neto, surpreendendo os convidados com uma das suas especialidades mais apreciadas. "A comida é incrível, a quinta é linda mas o que têm de melhor é o coração. Só lhes disse que não valia a pena fazerem arroz doce, toda a gente ia dizer que o da minha mãe era melhor. E o que é que ela fez sem eu saber? Fez travessas de arroz doce e levou."

O gesto acabou por reforçar aquilo que Cristina Ferreira tem partilhado ao longo dos anos sobre a forte ligação que mantém com a mãe e a importância da família nos momentos mais marcantes da sua vida.