Filho de Cristina Ferreira celebrou 18 anos. Veja as imagens da festa

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Cristina Ferreira viveu esta quinta-feira, 4 de junho, um dos momentos mais marcantes da sua vida pessoal. O filho da apresentadora, Tiago, celebrou o 18.º aniversário.

Para assinalar a entrada do filho na maioridade, Cristina Ferreira optou por dedicar-lhe o dia por completo, tendo estado ausente dos ecrãs. A apresentadora não marcou presença na condução do Dois às 10, entregue a Cláudio Ramos, nem no Especial do Secret Story – Desafio Final, que ficou a cargo de Nuno Eiró.

Apesar de não ter mostrado, para já, imagens da festa nas suas redes sociais, foi Rubinho Correia quem acabou por levantar o véu sobre a celebração.

O melhor amigo de Cristina Ferreira publicou duas fotografias da festa de aniversário de Tiago. Numa das imagens surge ao lado da apresentadora e de Catarina Duarte. Na outra, é possível ver o bolo preparado para assinalar a ocasião.

Na legenda da publicação, Rubinho Correia deixou uma mensagem divertida e emotiva dedicada ao jovem: "Como é que possível que o puto que andava a correr nos estúdios do programa ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’ já tem idade para ir para o Lux? Sim! A minha amiga do meio já tem um filho com 18 anos! Parabéns Tiago! Próxima saída à noite vens com o tio…", escreveu.

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A publicação rapidamente mereceu reações dos seguidores, que se juntaram às felicitações dirigidas ao filho de Cristina Ferreira numa data tão especial para a família.

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