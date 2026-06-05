Cristina Ferreira abre exceção e mostra foto da festa de aniversário do filho: «Não há nada mais bonito»

Cristina Ferreira viveu esta quinta-feira, 4 de junho, um dos momentos mais especiais da sua vida. O filho da apresentadora da TVI, Tiago, celebrou o 18.º aniversário e a comunicadora assinalou a data com uma mensagem carregada de emoção.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira abriu uma exceção à sua vida privada e partilhou uma fotografia do bolo de aniversário preparado para a ocasião e escreveu uma frase simples, mas significativa: "Não há nada mais bonito que ver um filho a crescer".

A publicação surgiu depois de um dia especial para a família, que motivou até a ausência da apresentadora dos ecrãs da TVI. Cristina Ferreira não apresentou o Dois às 10, entregue a Cláudio Ramos, nem o Especial do Secret Story – Desafio Final, conduzido por Nuno Eiró.

Antes disso, já Rubinho Correia, amigo próximo da apresentadora, tinha revelado algumas imagens da celebração nas redes sociais. Numa das fotografias surge ao lado de Cristina Ferreira e Catarina Duarte, enquanto outra mostra o bolo de aniversário escolhido para assinalar a entrada de Tiago na maioridade.

Na legenda, Rubinho Correia deixou uma mensagem divertida dirigida ao aniversariante: "Como é que possível que o puto que andava a correr nos estúdios do programa 'A Tua Cara Não Me É Estranha' já tem idade para ir para o Lux? Sim! A minha amiga do meio já tem um filho com 18 anos! Parabéns Tiago! Próxima saída à noite vens com o tio…".

A data marcou uma nova etapa na vida do filho de Cristina Ferreira e acabou por emocionar também os seguidores da apresentadora, que reagiram à publicação com inúmeras mensagens de carinho e felicitações.