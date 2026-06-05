Cristina Ferreira abre exceção e mostra foto da festa de aniversário do filho: «Não há nada mais bonito»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:15
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira viveu esta quinta-feira, 4 de junho, um dos momentos mais especiais da sua vida. O filho da apresentadora da TVI, Tiago, celebrou o 18.º aniversário e a comunicadora assinalou a data com uma mensagem carregada de emoção.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira abriu uma exceção à sua vida privada e partilhou uma fotografia do bolo de aniversário preparado para a ocasião e escreveu uma frase simples, mas significativa: "Não há nada mais bonito que ver um filho a crescer".

A publicação surgiu depois de um dia especial para a família, que motivou até a ausência da apresentadora dos ecrãs da TVI. Cristina Ferreira não apresentou o Dois às 10, entregue a Cláudio Ramos, nem o Especial do Secret Story – Desafio Final, conduzido por Nuno Eiró.

Antes disso, já Rubinho Correia, amigo próximo da apresentadora, tinha revelado algumas imagens da celebração nas redes sociais. Numa das fotografias surge ao lado de Cristina Ferreira e Catarina Duarte, enquanto outra mostra o bolo de aniversário escolhido para assinalar a entrada de Tiago na maioridade.

Na legenda, Rubinho Correia deixou uma mensagem divertida dirigida ao aniversariante: "Como é que possível que o puto que andava a correr nos estúdios do programa 'A Tua Cara Não Me É Estranha' já tem idade para ir para o Lux? Sim! A minha amiga do meio já tem um filho com 18 anos! Parabéns Tiago! Próxima saída à noite vens com o tio…".

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A data marcou uma nova etapa na vida do filho de Cristina Ferreira e acabou por emocionar também os seguidores da apresentadora, que reagiram à publicação com inúmeras mensagens de carinho e felicitações.

Temas: Cristina Ferreira Filho de Cristina Ferreira Dois às 10 Aniversário
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Nova oportunidade ao amor? 13 anos depois, Bernardina Brito e Tiago Ginga surpreendem com abraço especial

Há 2h e 26min

Em dia de casamento, comentário do instrutor Joaquim a Soraia Sousa não passa despercebido

Há 3h e 55min

Filho de Cristina Ferreira celebrou 18 anos. Veja as imagens da festa

Hoje às 10:08

Casamento de Júlia Palha escondeu um momento especial que só agora foi descoberto

Hoje às 08:55

Ex-concorrente do Secret Story mostra os cantos da sua casa e todos reparam no luxo: «Quero viver aí»

3 jun, 15:41

Perdeu 14 quilos em apenas 45 dias: transformação de vencedor da Casa dos Segredos está a impressionar

3 jun, 14:22

Este casal da TV portuguesa acabou o casamento de Júlia Palha da forma menos esperada

3 jun, 09:08
MAIS

Mais Vistos

Ex-concorrente do “Big Brother” está grávida pela primeira vez

Hoje às 10:07

Confrontada por Cláudio Ramos, Inês Morais fala sobre Catarina Miranda: “Eu e a Catarina não somos amigas”

Ontem às 10:57

Aos 19 anos, Cristina tornou-se madrasta de duas crianças ao apaixonar-se por um homem 15 anos mais velho

Hoje às 10:45

João Mota aborda o preconceito em torno da sua passagem pelo “Secret Story”: “As pessoas não são mais nem menos”

Ontem às 11:42

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Não vai acreditar como é fácil fazer uma omelete francesa em casa

1 jun, 17:00

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

29 mai, 17:00

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

25 mai, 15:00

Fotos

Limpe a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos com este truque (sem precisar de esfregar)

Há 1h e 15min

Se tem ar condicionado, atenção a este detalhe. Pode aumentar a fatura da eletricidade

Há 2h e 15min

Nova oportunidade ao amor? 13 anos depois, Bernardina Brito e Tiago Ginga surpreendem com abraço especial

Há 2h e 26min

A grande aposta aquática deste verão acaba de abrir portas

Há 3h e 15min