Cristina Ferreira assinala 17 anos do filho com imagem deste nunca antes vista

Cristina Ferreira assinala o aniversário do filho com uma foto inédita

Cristina Ferreira apanhou os fãs de surpresa ao partilhar, esta terça-feira, uma imagem verdadeiramente rara: uma fotografia com o filho Tiago, enquanto bebé, ao colo. A publicação foi feita no Instagram e assinala os 17 anos do jovem, que nasceu a 4 de junho de 2007.

Conhecida por manter a vida privada e, em particular, a do filho, longe dos holofotes, a apresentadora da TVI emocionou os seguidores com a simplicidade da legenda: «17 anos depois. ❤️». A imagem, onde surge com Tiago ainda recém-nascido, rapidamente somou milhares de gostos e comentários.

«Parabéns para o Tiago e mãe, o melhor trabalho da sua vida. As maiores felicidades para os dois 😘😘💙💙», lê-se num dos comentários deixados por uma seguidora. Outro destacou a beleza intemporal de Cristina: «É incrível como parece mais nova atualmente 😍🔥❤️ parabéns.». Houve ainda quem sublinhasse o simbolismo da data para a própria comunicadora: «Parabéns para o Tiago 🎂🥂🥳🥳🥳 Parabéns @dailycristina também faz 17 anos que nasceu uma nova mãe ❤️».

A publicação destacou-se também pelo seu caráter íntimo e nostálgico, tendo em conta que Cristina raramente partilha imagens do filho. Tiago é fruto da relação terminada com António Casinhas e, ao longo dos anos, a apresentadora tem optado por proteger a identidade do jovem do olhar público.

Com esta partilha mais pessoal, Cristina gerou uma onda de carinho e identificação junto dos seus seguidores.