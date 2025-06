Jovem de 16 anos surpreende Cristina Ferreira em direto: «O sonho da minha vida é namorar com o seu filho»

O detalhe sofisticado no look de Cristina Ferreira de que todos falam

Cristina Ferreira de mãos dadas com João Monteiro nos bastidores do Cristina Talks! Veja o momento de ternura

Um momento insólito marcou a emissão da passada quarta-feira do «Dois às 10», quando um jovem de 16 anos surpreendeu Cristina Ferreira em direto ao declarar, sem rodeios, que o seu maior sonho era namorar com o filho da apresentadora.

A emissão da passada quarta-feira do «Dois às 10» começou com muito humor e boa disposição durante a atuação do grupo «Os Marotos da Concertina». No final da apresentação da nova música «Ó Clementina!», a jovem cantora, de 16 anos, surpreendeu todos ao dirigir-se diretamente a Cristina Ferreira com um pedido muito especial.

«Estou à espera de namorar com o seu filho», disse a cantora, sem rodeios, provocando gargalhadas imediatas no estúdio. Mas não ficou por aí. Em estilo desgarrada, rimou ao vivo: «Então escuta aqui, doutora: aqui mantenho o meu trilho; o sonho da minha vida é namorar com o seu filho».

Cristina, divertida e visivelmente surpreendida, respondeu com o bom humor que a caracteriza: «Mas eu, de qualquer forma, vou-lhe mostrar este bocadinho, que uma pessoa nunca sabe se nasce aqui uma história de amor incrível, embora ele esteja ocupado».

Recorde-se que o filho da apresentadora, Tiago, de 17 anos, é fruto da antiga relação com António Casinhas e raramente aparece em público.